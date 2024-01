Escroquerie : attention à ces faux SMS de votre mairie proposant l’installation de panneaux solaires

L’arnaque a débuté fin 2023 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) et Angoulême (Charente). Illustration. (Pexels / Pixabay)

Fin 2023, des habitants de La Trinité-sur-Mer (Morbihan) et d’Angoulême (Charente) ont reçu des SMS d’escrocs se faisant passer pour leur mairie et les sollicitant pour la mise en place de panneaux solaires. Depuis janvier 2024, cette arnaque géolocalisée a pris de l’ampleur et s’étend désormais à de nombreuses communes de France, rapporte Centre-Presse Aveyron , dimanche 21 janvier 2024.

Ces derniers jours, c’est la mairie d’Onet-le-Château (Aveyron) qui a alerté ses administrés. La municipalité a notamment rappelé qu’il ne faut surtout pas ouvrir les liens contenus dans ces SMS. Il est également conseillé de signaler les messages frauduleux au numéro 33700 ou sur le site 33700.fr.

D’autres départements touchés

Comme l’explique Centre-Presse Aveyron , la mairie utilise exclusivement ses propres moyens de communication pour s’adresser à la population. Elle le fait notamment par son application mobile, son site internet (onet-le-chateau.fr) ou sur ses réseaux sociaux.

Mais Onet-le-Château n’est pas la seule commune touchée par cette escroquerie en ce début d’année. Dans le département de l’Indre, les municipalités de Châteauroux, Le Poinçonnet, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoit-du-Sault et Luant ont également appelé leurs habitants à la vigilance. Dans le Cher, la ville de Vierzon a fait de même. Ailleurs en France, des SMS similaires ont été recensés à Ligny-en-Barrois (Meuse) ou encore à Derval (Loire-Atlantique).