Éric Zemmour attaqué en justice après ses propos sur les HLM

Le mouvement HLM porte plainte contre le candidat à l’élection présidentielle qui a qualifié les HLM de «

« On dit “stop” ». Pour le monde HLM , la nouvelle sortie médiatique d’Éric Zemmour a été celle de trop. L’Union sociale pour l’habitat (USH) a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République contre le candidat Reconquête à l’élection présidentielle . « On ne peut pas accepter de voir 11 millions de nos concitoyens (logés dans des HLM, NDLR) rabaissés à ce qu’a dit Monsieur Zemmour », a réagi Marianne Louis, sa directrice générale sur RMC (voir ci-dessous) qui n’a pas encore décidé sur quel motif la plainte portera.

Éric Zemmour a qualifié les logements sociaux de « terres d’islamisation du pays » et « d’antres à kebabs et à femmes voilées sans compter les trafics de drogue », lundi sur France Inter (voir ci-dessous). L’essayiste a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté, s’il était élu en avril prochain, de supprimer la loi qui impose 25% de logements sociaux aux communes (de plus de 1500 habitants en Île-de-France et plus de 3500 pour les autres régions) dite «SRU» (Solidarité et renouvellement urbain) et de réserver les HLM aux Français. « Les étrangers (sic) ne seront plus dans les HLM et j’expulserai toutes les familles de délinquants et les jeunes délinquants des HLM », a ajouté Éric Zemmour.

Des propos « mensongers » et « stigmatisants » condamnés par l’Union sociale pour l’habitat (USH). « Monsieur Zemmour instrumentalise une nouvelle fois, et une fois de trop, le logement social et les personnes qui y résident pour alimenter ses thèses », a réagi l’USH. « Aujourd’hui, 85% des locataires HLM sont satisfaits de leur logement », affirme Marianne Louis. La proposition d‘Éric Zemmour de réserver les HLM aux Français - qui aux yeux de ses détracteurs, peut laisser entendre que ce n’est pas le cas aujourd’hui - a également fait bondir les acteurs du logement. « 80% des logements sociaux sont pourvus par des Français », a déclaré Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre (voir ci-dessous) , confirmant les chiffres calculés par Le Figaro .

Interpellée ce mardi matin, la ministre chargée du Logement a également dénoncé les propos d’Éric Zemmour (voir ci-dessous) . « Il stigmatise 11 millions de personnes. Il voit tout à l’aune d’un prisme qui blâme les étrangers, y compris des personnes françaises depuis plusieurs générations, pour expliquer les maux du pays », a déclaré Emmanuelle Wargon.

Après les propriétaires qualifiés de «rentiers» par Emmanuel Macron et les maisons individuelles « obsolètes » selon la ministre du Logement , les HLM, « terres d’islamisation », sont une nouvelle preuve que les rares fois où l’on parle de logement, c’est au travers d’une polémique.