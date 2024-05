Epargne salariale : devez-vous placer ou retirer vos primes d'intéressement et de participation ?

(Crédits photo: © Dilok - stock.adobe.com)

Dans une majorité d'entreprises, les primes d'intéressement et de participation doivent être versées au plus tard le 31 mai 2024. Mais que faire de cet argent ? Découvrez les options à votre disposition.

2 000 euros : tel était le montant moyen des primes d'intéressement versées à plus de 5 millions de bénéficiaires selon le rapport 2021 de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). S'y ajoutent en moyenne 1 700 euros de participation, à nouveau pour un peu plus de 5 millions de salariés. Mais pour les heureux bénéficiaires, une question se pose : est-il préférable de récupérer directement cet argent, ou de le placer sur un contrat d'épargne salariale ?

Récupérer directement ses primes, est-ce vraiment une bonne idée ?

Votre employeur vous a annoncé le montant de vos primes d'intéressement et/ou de participation ? Il peut être tentant de demander à récupérer cet argent au plus tôt. Mais attention : ce choix n'est pas sans conséquence. En effet, les primes d'épargne salariale perçues sans avoir été au préalable placées sont soumises à l'impôt sur le revenu. En fonction de la situation fiscale du foyer, choisir de récupérer le cash plutôt que de le placer peut donc engendrer une surimposition.

Prenons l'exemple d'une prime d'épargne salariale dont le montant brut est de 1 500 euros. Une fois la CSG-CRDS déduite, ce à quoi il n'est pas possible d'échapper, son montant net est de 1 355 euros. Un foyer dont le Taux marginal d'imposition (TMI) est de 11 % devra donc payer 134 euros d'impôt en 2025, au titre des revenus perçus en 2024, s'il choisit de récupérer immédiatement sa prime d'intéressement ou de participation. Seuls les foyers non-imposables peuvent donc récupérer les 1 355 euros de prime, après déduction de la CSG-CRDS.

Pourquoi placer son intéressement et sa participation sur un plan d'épargne salariale ?

Vous êtes imposable ? En faisant le choix de récupérer directement vos primes d'épargne salariale, vous devrez vous acquitter de l'impôt sur le revenu. Et plus votre TMI est élevé, plus la facture à régler à l'administration fiscale est importante. Il existe néanmoins une solution pour résoudre ce problème : placer ses primes sur un plan d'épargne salariale. En effet, après une période de blocage des sommes investies plus ou moins longues, il est possible de récupérer son argent sans que celui-ci ne soit soumis à l'impôt sur le revenu.

Il est par exemple possible de placer son intéressement et sa participation sur un Plan d'épargne entreprise (PEE) ou inter-entreprises (PEI). Dans ce cas, l'argent est bloqué pendant une durée de 5 ans. De nombreux cas de déblocage anticipé permettent toutefois de récupérer son investissement avant l'échéance prévue, par exemple en cas de mariage, de Pacs, de divorce ou encore de fin du contrat de travail.

Autre option ? Déposer tout ou partie de la somme en question sur un Plan d'épargne retraite (PER) ou sur un Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco). Attention néanmoins : l'argent est alors bloqué jusqu'à la retraite, et les cas de déblocage anticipé sont moins nombreux que pour un PEE. Les PER et Perco doivent donc être envisagés comme une solution de placement à très long terme.

Un choix à formuler explicitement à son employeur

Pour permettre à leurs salariés de faire leur choix, les employeurs doivent leur transmettre un formulaire papier ou en ligne au moins 15 jours avant la date de versement de l'épargne salariale, soit au plus tard mi-mai dans la plupart des entreprises. Ce bulletin d'option revêt une grande importance puisque, en l'absence de choix de la part du salarié concerné, une décision est prise par défaut pour l'affectation de l'intéressement et de la participation.

Les primes d'épargne salariale peuvent ainsi se retrouver en partie affectées à un PER entreprise ou à un Perco, dont l'horizon de déblocage est celui du départ à la retraite. Par défaut, les primes de participation sont ainsi versées à hauteur de 50 % sur cette catégorie de contrat. De plus, les fonds d'investissement choisis en cas d'absence de réponse du salarié sont généralement les fonds monétaires ou "prudents", dont la rémunération est souvent très faible.