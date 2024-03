Epargne salariale : comment faire les bons choix d'allocation ?

(Crédits photo : semaine de l'épargne salariale )

Cet article est rédigé par la Semaine de l'épargne salariale à l'occasion de l'édition 2024 de la semaine de l'épargne salariale qui a lieu du 25 au 29 mars 2024

L'allocation d'un dispositif d'épargne salariale doit répondre aux mêmes règles qu'une épargne individuelle : choisir des fonds conformes à son horizon d'investissement et diversifier son portefeuille .

L'épargne salariale est devenue plus incontournable que jamais pour les salariés, qu'ils travaillent dans un grand groupe comme une PME. L'Association Française de la Gestion financière (AFG) estime à 12,5 millions le nombre de personnes bénéficiant d'un de ces dispositifs en 2023, pour presque 400.000 entreprises. Cette démocratisation est résolument une bonne nouvelle, pour les salariés, qui peuvent ainsi se constituer une épargne personnelle avec l'aide de leur entreprise afin de financer leurs projets de vie dans des conditions avantageuses. Mais encore faut-il faire les bons choix. Les dispositifs sont en effet constitués de fonds communs de placement (FCPE) entre lesquels l'épargnant-salarié doit arbitrer. Comment ?

Une gestion pilotée par défaut pour le PER collectif

A l'instar d'une épargne individuelle, le premier objectif est de définir son horizon d'investissement en prenant le temps de visualiser les échéances de ses projets de vie : mariage, achat de résidence principale, départ à la retraite… L'épargnant-salarié panachera ainsi des FCPE dont la durée de placement recommandée correspond à cet horizon. A noter d'ailleurs que celui-ci peut être différent de la durée de détention légale d'un Plan d'épargne entreprise (PEE), fixé à 5 ans. Tout d'abord parce que la loi prévoit que le salarié puisse récupérer les sommes investies avant 5 ans grâce à un grand nombre de cas de déblocage anticipé, dont certains peuvent justement correspondre au projet de vie visé (achat de sa résidence principale, mariage…). Mais aussi car le salarié peut choisir de conserver son PEE au-delà de ces 5 années en vue de financer un projet à plus long terme.

Une autre règle est de diversifier son plan d'épargne, comme un épargnant le fait avec les unités de compte de son contrat d'assurance-vie ou de son PER individuel. Choisir des placements qui n'évoluent pas tous dans le même sens au même moment permet en effet de réduire les fluctuations de son épargne salariale et donc, son risque. A noter que la situation est un plus simple dans le cas d'un Plan d'épargne retraite (PER) collectif, qui est géré par défaut en gestion dite « pilotée ». Dans ce cas, le gestionnaire opère une désensibilisation des investissements en fonction de l'âge du salarié. L'épargne sera ainsi placée sur les fonds plus dynamiques tant que l'horizon du départ à la retraite est éloigné, pour ensuite être progressivement investie sur des fonds prudents.

De nombreux documents et outils à consulter pour faire ses choix

Reste que le salarié n'est pas seul pour prendre sa décision. Avant de placer sa prime, il peut ainsi consulter le document d'informations-clés pour l'investisseur (DICI), un document synthétique présentant les principales informations sur les placements proposés, et notamment son objectif de gestion, sa durée de placement recommandée, son niveau de risque ou encore les frais supportés. En complément de ce document, un grand nombre d'informations relatives à l'épargne salariale, voire des outils de simulation, sont également accessibles sur le site Internet ou l'application smartphone de son teneur de compte.

