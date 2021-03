Épargne retraite : le PER a déjà séduit plus d'un million de Français

Le nouveau plan d'épargne retraite a été lancé en octobre 2019. (© DR)

En 16 mois de commercialisation, plus de 1,24 million de Français ont ouvert un plan d'épargne retraite (PER) à fin janvier 2021. Près de 150.000 d'entre eux ont décidé de transformer leur ancien Perp ou contrat Madelin pour bénéficier des avantages du nouveau PER. Pourquoi ont-ils été séduits ? Explications du Revenu.

Après le flop relatif des fonds eurocroissance lancés en 2015, on assiste, à l'inverse, à un véritable engouement pour le Plan d'épargne retraite (PER).

À fin janvier 2021, soit 16 mois seulement après le début de la phase de commercialisation le 1er octobre 2019, les PER proposés par les assureurs ont déjà séduit 1,24 million d'épargnants français qui y ont versé au total 13,4 milliards d'euros, soit en moyenne 10.800 euros par assuré, selon des chiffres dévoilés ce 1er mars par la Fédération française de l'assurance (FFA).

Rien qu'au cours du mois de janvier 2021, précise la FFA, on dénombre 88.400 nouveaux souscripteurs, qui ont investi la somme globale de 416 millions d'euros (+143% par rapport à janvier 2020).

La performance est d'autant plus remarquable que les produits à «gomme fiscale» comme le PER sont surtout vendus en fin d'année afin de réduire au maximum le temps entre l'investissement et l'encaissement de l'avantage fiscal.

150.000 transferts vers les PER

À côté de ces nouveaux souscripteurs, il faut aussi rajouter les transferts des anciens contrats d'épargne retraite supplémentaire (PERP et contrats Madelin). À fin janvier, 147.220 assurés ont décidé de transférer au total 2,4 milliards d'euros de leur ancien contrat vers un nouveau plan d'épargne retraite.

Et pour cause, l'avantage de