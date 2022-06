Epargne retraite : ce qui se cache derrière le succès du PER ?

Le plan d’épargne retraite : un succès en trompe-l’œil ? (© Fotolia)

Avec 122 000 nouveaux assurés en avril 2022, le plan d'épargne retraite (PER) assurance continue de séduire. Déjà 3,2 millions d'épargnants ont succombé à ses charmes depuis son lancement fin 2019. Sans parler des quelque 2 millions de PER bancaires collectifs. Un succès en trompe-l'œil ?

Mois après mois, l'engouement pour le plan d'épargne retraite (PER), lancé en octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte, ne tarit pas. Selon les chiffres de France Assureurs publiés ce 1er juin 2022, on compte 108 000 nouveaux souscripteurs à un PER assurance sur le seul mois d'avril 2022 et près de 592 000 assurés supplémentaires depuis janvier, en quatre mois à peine.

Un très bon début d'année pour un placement habituellement souscrit en fin d'année en raison de son avantage fiscal.

A fin avril 2022, au total, 3,2 millions de Français ont versé dans leur PER assurance plus de 39 milliards d'euros. Il faut y ajouter les 1,75 million de PER collectifs (14,8 milliards d'euros d'encours) comptabilisés par l'AFG fin 2021.

Ainsi, au total, on estime à près de 5 millions le nombre d'épargnants équipés. Comment expliquer un tel succès ? Le Revenu soulève le voile en six points clés.

Des chiffres dopés par les transferts

Il faut le reconnaître, parmi ces quelque 5 millions de PER, une part non négligeable provient de transferts d'anciens produits d'épargne retraite (contrats Madelin pour les indépendants, Perp pour les salariés et Perco ou « articles 83 » dans le cadre d'une entreprise). « Sur les 3,2 millions