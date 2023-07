Épargne réglementée : le Livret A gelé à 3% jusqu’en 2025 !

Le maintien à 3% de la rémunération du Livret A, détenu pr 55 millions d'épargnants en France, vise à modérer les nouveaux versements. (© Fotolia)

L’objectif est de favoriser les autres placements et la consommation. Le gouvernement donne aussi un coup de pouce au Livret d’épargne populaire.

En pariant sur la décrue de l’inflation et pour soutenir la consommation au détriment de l’épar­gne, le gouvernement a maintenu à 3% le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui aurait pu changer le 1er août, et ce jusqu’en… 2025.

C’est toujours son meilleur niveau depuis août 2008 où il avait atteint 4%. La rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP), elle, ne sera réduite que de 6,1 à 6% (lire ci-contre). Quelles conséquences pour votre épargne de précaution dans un environnement redevenu porteur pour la rémunération de vos liquidités ?

Le glissement annuel sur six mois de l’inflation hors tabac s’établit à 5,57%, donnant une hausse des prix de 4,5% en moyenne annuelle, selon l’Insee à fin juin. L’application de la formule de calcul aboutissait à un taux de 4,1% pour le Livret A et de 5,6% pour le LEP.

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a choisi de suivre la recommandation de la Banque de France, soulageant ainsi les assureurs vie, à la peine sur le rendement des fonds en euros, et les réseaux bancaires, chargés de distribuer les intérêts de l’épargne réglementée. «Un taux plus élevé aurait augmenté le coût du crédit pour le logement social», a aussi indiqué Bruno Le Maire.

«Pour s’acquitter des 4,1% dus aux détenteurs du Livret A, les banques auraient dû générer un rendement de plus de 4,4%,