Epargne : le Plan d'épargne retraite est-il seulement réservé aux plus fortunés ?

Souvent présenté comme un produit de défiscalisation, le PER reste avant tout un outil pour préparer sa retraite. Si ce placement est pertinent pour les Français les plus imposés, qu'en est-il de ceux qui sont peu, voire pas, imposables ?

Par MoneyVox,

Le Plan d'épargne retraite, ou PER, est un placement qui a vocation à aider les épargnants à préparer leur retraite. Il est assorti d'un avantage fiscal conséquent, les sommes qui y sont versées étant déductibles du revenu imposable du foyer. Un atout qui ne présente, par définition, d'intérêt que pour les ménages imposés. Pour autant, le PER est-il uniquement destiné aux Français les plus fortement fiscalisés ?

Quelle économie d'impôt grâce à un Plan d'épargne retraite ?

Le Plan d'épargne retraite est un contrat qui permet d'épargner en vue d'anticiper la baisse de revenus inévitable lors de son passage à la retraite. Le principe ? Les sommes qui sont déposées sur ce contrat sont bloquées jusqu'à cette échéance, hors cas limités de déblocage anticipé. En contrepartie de cette immobilisation, l'épargnant peut profiter de la déductibilité des versements sur ses revenus, dans le respect de certains plafonds.

Concrètement, une personne qui déclare 40 000 euros de revenus imposables par an, et qui dépose 2 000 euros sur son PER ne sera plus imposée que sur la base de 38 000 euros (40 000 - 2 000). Se situant dans la Tranche marginale d'imposition (ou TMI, qui correspond au taux d'imposition maximal appliqué aux revenus) de 30 %, l'économie d'impôt de ce contribuable est donc de 600 euros (2 000 x 30 %).

Un avantage fiscal maximal pour les Français les plus aisés

Présenté sous l'angle de la défiscalisation, le PER semble parfaitement adapté aux foyers ayant les plus hauts niveaux de revenus. Si l'on dit que le PER est particulièrement avantageux pour les foyers les plus aisés, c'est parce que lorsque la TMI du foyer augmente, l'avantage fiscal suit la même tendance. À nouveau, pour un versement de 2 000 euros, un contribuable soumis à la plus haute TMI de 45 % économisera 900 euros d'impôts, contre 600 euros à un taux de 30 %, 220 euros à 11 %... et 0 euro s'il est non imposable.

Il faut toutefois tenir compte de la fiscalité à la sortie de ce placement. En effet, lorsque l'épargnant récupère son argent au moment de son passage à la retraite, le capital est soumis à l'impôt sur le revenu. Néanmoins, la TMI qui est alors applicable est généralement inférieure à celle en vigueur pendant la vie active. Par exemple, un foyer imposé à 30 % pendant la vie active peut n'être imposé qu'à hauteur de 11 % lors de son passage à la retraite.

Les particuliers peu ou pas imposables ont-ils un intérêt à ouvrir un PER ?

Pour les ménages qui ne paient pas ou peu d'impôt sur le revenu, la déductibilité des versements volontaires ne présente pas a priori d'intérêt. Il est d'ailleurs possible d'y renoncer. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ouvrir un PER ? D'une part, l'avantage fiscal n'est pas totalement perdu. Au moment de la retraite, pour une sortie en capital, seuls les gains réalisés grâce aux sommes mises sur un PER seront soumises à la « flat tax ». La fiscalité est alors similaire à celle de l'assurance vie.

D'autre part, « si on renonce au bénéfice fiscal, le PER c'est un contrat d'assurance vie bloqué. Mais le PER a aussi ce côté protecteur, explique Yves Conan, directeur général de Linxea. On ne va pas pouvoir consommer cette épargne. Sur le PER, l'épargne est sanctuarisée jusqu'à la retraite. Pour les épargnants les plus dépensiers ou ceux qui débutent leur vie active et ont donc moins d'argent à mettre de côté chaque mois, le blocage des sommes peut être un avantage. Pour quelqu'un qui amène 100 euros d'épargne par mois, son matelas de trésorerie peut être constitué à hauteur de 70 euros par mois en assurance vie et 30 euros par mois sur un PER. Tout est une question de proportions ».