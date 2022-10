Défiscalisation : comment le PER permet de réduire son impôt sur le revenu

(Crédits photo: ©Andrey Popov - stock.adobe.com)

Le PER, Plan d'épargne retraite, est un placement dont la vocation est d'aider les Français à préparer leur retraite, le tout en réduisant le montant de leurs impôts. Qui peut en profiter, et comment ?

Par MoneyVox,

Créé en 2019 par la loi Pacte, le PER a donné un nouveau souffle à l'épargne retraite en simplifiant l'offre. Ce produit peut notamment être souscrit de façon individuelle, à l'initiative d'un épargnant qui souhaite anticiper son passage à la retraite. En effet, la vocation première de ce contrat est de permettre de se constituer des économies en vue de cette échéance, afin de pallier à la baisse inévitable de ses revenus. Mais surtout, le PER permet de réduire ses impôts. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer tête baissée dans la souscription de ce produit.

Comment fonctionne un Plan d'épargne retraite ?

Le fonctionnement d'un PER individuel connaît une particularité notable : l'argent qui y est déposé est en principe bloqué jusqu'à la retraite. Seuls de rares cas de déblocage anticipé permettent de récupérer son argent avant cette échéance, par exemple la fin des droits aux allocations chômage, le surendettement ou encore l'achat de la résidence principale. Il est donc essentiel de ne déposer qu'un surplus d'épargne, et de toujours conserver un matelas de précaution disponible sur un placement plus souple, tel qu'un livret d'épargne.

En contrepartie de ce blocage, le PER offre un avantage conséquent : les sommes versées dessus sont déductibles du revenu imposable du foyer. Il s'agit-là du principe de la déduction fiscale. Par exemple, un particulier qui déclare 40 000 euros par an et qui dépose 1 000 euros sur son Plan d'épargne retraite n'est plus imposé que sur la base de 39 000 euros (40 000 – 1 000).

Qui a intérêt à ouvrir un PER ?

L'économie d'impôt permise par le PER ne peut, par définition, profiter qu'aux seuls foyers fiscaux imposables. Les ménages non-imposables perdent cet avantage, rendant le PER bien moins intéressant. Ils auront intérêt à privilégier un autre contrat d'épargne, plus souple, tel que l'assurance-vie. En revanche, les foyers imposables à l'impôt sur le revenu peuvent y voir une solution pour réduire le montant à payer chaque année au Trésor public.

Plus précisément, plus le niveau d'imposition d'un foyer est élevé, plus l'intérêt de verser de l'argent sur un Plan d'épargne retraite est grand. Il faut donc s'intéresser à la TMI, la Tranche marginale d'imposition , la plus haute à laquelle les revenus du ménage sont soumis.

Bon à savoir : un plafond maximal de versement déductible du revenu imposable est fixé. Pour les salariés, il est de 10 % des revenus professionnels de l'année précédente avec un maximum de 32 909 euros.

Comment calculer l'économie d'impôt possible avec un PER ?

En reprenant l'exemple précédent, un célibataire qui déclare 40 000 euros de revenu imposable est soumis au maximum à une TMI de 30 % selon le barème de l'impôt sur les revenus (attention, il s'agit du barème 2022 sur les revenus de 2021, le barème de 2023 sera définitivement connu après l'adoption de la nouvelle loi de finances).

Une fois la TMI la plus haute connue, il est alors aisé de calculer la réduction d'impôt applicable à un versement. Ainsi, 1 000 euros versés par un particulier soumis à une TMI de 30 % permettent d'économiser 300 euros d'impôt (1 000 x 30 %). Avec une TMI plus faible, par exemple à 11 %, l'avantage est réduit à 110 euros (1000 x 11 %). En revanche, une TMI plus élevée permet d'accroître l'économie d'impôt possible. Avec 45 % de TMI, un particulier peut ainsi économiser 450 euros d'impôts grâce à un versement de 1 000 euros (1 000 x 45 %).

Que se passe-t-il une fois à la retraite ?

En revanche, une fois à la retraite, l'argent récupéré via un PER est soumis de plein droit au barème de l'impôt sur le revenu, et les gains générés sont soumis à la flat tax, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu. L'avantage fiscal est donc réduit, mais généralement pas totalement annulé : à la retraite, les revenus des ménages sont moindres, et la TMI est donc plus faible.

Par exemple, 1 000 euros versés avec une TMI de 30 % ont ainsi permis d'économiser 300 euros pendant la vie active. À la retraite, si cette même personne n'est plus soumise qu'à une TMI de 11 %, les 1 000 euros récupérés ne seront donc imposés qu'à hauteur de 110 euros, sans compter les gains potentiels générés au fil du temps.