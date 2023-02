Epargne : le bilan 2022 s'annonce excellent pour les SCPI

(Crédit photo: © Maurice Norbert - stock.adobe.com)

Si la performance réelle des SCPI en 2022 n'est pas encore connue, plusieurs courtiers avancent déjà quelques chiffres, révélateurs d'un marché qui a su conjuguer rendement et constance.

Malgré une année 2022 mouvementée, entre inflation, hausse des taux d'intérêt et guerre en Ukraine, les SCPI ont su garder le cap, avec une performance qui devrait combler la plupart des épargnants. En attendant les annonces des différents gestionnaires, plusieurs courtiers se sont livrés au jeu des estimations, afin de satisfaire les attentes des investisseurs les plus pressés. Quel est le rendement moyen que devraient servir les SCPI au titre de l'année 2022 ?

Un rendement moyen estimé entre 4,51 et 4,70 % pour 2022

Les particuliers qui recherchent un support d'investissement afin de diversifier et de doper leur épargne se tournent parfois vers les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Le principe ? La SCPI achète et gère un ensemble de biens immobiliers, et l'investisseur acquiert une ou plusieurs parts de cette société.

Toutes les sociétés qui gèrent cette catégorie spécifique de placement n'ont pas encore publié les performances de leurs supports d'investissement. Toutefois, deux courtiers, Linxea et France SCPI, se sont déjà livrés au jeu des estimations.

Selon le courtier en ligne Linxea, qui a lui-même récemment lancé sa propre offre de SCPI, les détenteurs de parts de SCPI pourraient obtenir un rendement moyen de 4,70 % au titre de l'année 2022, tout en rappelant que "certains taux sont encore à l'étude au sein des sociétés de gestion alors que nous bouclons cette étude et quelques SCPI manquent encore à l'appel. Ce chiffre est donc potentiellement optimiste par rapport au marché". Pour la plateforme France SCPI, le taux moyen de distribution pourrait être de 4,51 %.

A lire aussi : Epargne : le succès des SCPI ne se dément pas

Un secteur d'activité marqué par sa grande stabilité

Pour Pierre Garin, directeur du pôle immobilier du courtier Linxea, les SCPI ont à nouveau fait preuve de constance en 2022, alors même que le contexte relatif à cette année était particulièrement délicat : "Malgré une année complexe marquée par le conflit russo-ukrainien, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et une forte volatilité sur les marchés, les SCPI se montrent résilientes".

À de rares exceptions près, le rendement des SCPI est relativement stable d'une année à une autre, ce qui constitue un véritable atout pour les investisseurs. En effet, ceux-ci peuvent anticiper facilement la rentabilité des sommes qu'ils investissent sur cette catégorie d'actifs, et, par exemple, estimer le complément de revenus que cela leur procurera au cours des années à venir.

Cette constance permet également de crédibiliser les estimations réalisées par Linxea et France SCPI. Ainsi, France SCPI avait effectué une analyse similaire l'an passé, au titre de l'année 2021, et était arrivé à une performance moyenne estimée de 4,31 % pour l'ensemble des SCPI. La performance réelle, annoncée et calculée par l'Aspim, le groupement des gestionnaires de SCPI, avait finalement été très proche de l'estimatif communiqué par France SCPI, avec 4,49 % de rendement servi pour 2021.

Quel avenir pour les SCPI en 2023 ?

Attention : la stabilité passée des performances des SCPI ne doit pas amener à anticiper une performance toujours équivalente au cours des années à venir. Des fluctuations sont toujours possibles, avec un facteur de risque particulier pour 2023 : la probable baisse des prix de l'immobilier, sous l'effet notamment de la hausse des taux d'intérêt. Pour Pierre Garin, "les SCPI disposent d'un matelas pour amortir cette baisse". Néanmoins, le directeur du pôle immobilier de Linxea ajoute : "À l'avenir, il y aura probablement des rendements en hausse et en revanche moins de revalorisation de prix de part".

Par ailleurs, les SCPI ont effectué une année record en termes de collecte en 2022. Autant de ressources qu'il est nécessaire d'utiliser à bon escient, en réalisant les bons investissements. Les gestionnaires sont donc attendus au tournant, pour reprendre l'expression de Paul Bourdois, dirigeant de France SCPI "Collecter massivement est une chose, bien investir en est une autre. Les SCPI sont donc attendues au tournant pour la performance 2023".