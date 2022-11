Epargne : le succès des SCPI ne se dément pas

(Crédits photo: © maurice norbert - stock.adobe.com)

Les marchés financiers sont malmenés mais les SCPI résistent. Et leurs rendements vont encore progresser d'ici la fin d'année.

Par MoneyVox,

Les Sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, sont des supports de placement qui permettent d'investir de façon indirecte dans l'immobilier, ce qui est appelé dans le jargon la "pierre-papier". Alors que les placements boursiers en actions et en obligations sont secoués par le contexte économique, les SCPI semblent tirer leur épingle du jeu, et attirent un nombre croissant d'investisseurs. Les chiffres de l'année 2022.

Rendements : 2022, l'année des SCPI ?

La "pierre-papier" se caractérise par un investissement indirect dans l'immobilier. Au lieu d'acheter un bien immobilier en direct, l'investisseur acquiert des parts de SCPI, qui se charge elle-même d'acquérir et de gérer des locaux divers : logements, bureaux, commerces, etc. L'investisseur perçoit alors une partie des revenus dégagés par le gestionnaire, sou la forme de ce que l'on appelle le "taux de distribution".

En 2022, le taux de distribution moyen annualisé de ce support a atteint 4,26 % sur la base des 9 premiers mois de l'année selon la plateforme France SCPI, conseiller en investissement financier spécialiste de la pierre-papier. Pour comparaison, la performance de 2021 avait été quasi-similaire, avec 4,2 % de TD en moyenne. Et le rendement final de l'année 2022 pourrait même atteindre les 4,5 %. France SCPI en donne l'explication : "Les gérants de SCPI ont (...) pris pour habitude de servir un dividende modeste à chaque trimestre et réajuster à la hausse le dernier versement".

Lire aussi : Investissement : quel est le meilleur placement sur 5, 15 ou 30 ans ?

Quelles sont les SCPI les plus performantes ?

Selon le type de bien acquis ou le secteur d'activité privilégié, les orientations des SCPI peuvent être très différentes. Ainsi, toutes ne servent pas un taux de distribution équivalent. En 2022, la palme des rendements revient ainsi aux SCPI spécialisées dans les locaux de logistique (entrepôts, stockage…) et dans les locaux d'activité avec 5,4 % de TD moyen annualisé. Les SCPI diversifiées se placent en second (5,2 %), suivies par les SCPI de commerce (4,6 %).

D'autres SCPI affichent des rendements inférieurs, mais tout de même proches du taux de distribution moyen du secteur. C'est le cas des SCPI spécialisées dans le domaine de l'hôtellerie (4,53 %), de celles qui se concentrent sur le secteur de la santé (4,51 %), des SCPI de bureaux (4,34 %) ou encore des SCPI résidentielles (4,17 %).

Un placement financier qui a le vent en poupe

Alors que la bourse est marquée par une instabilité forte, liée à l'inflation et à la guerre en Ukraine, les SCPI sont de plus en plus appréciées des investisseurs. Pour preuve, elles ont enregistré une collecte de 7,5 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres de 2022. Un chiffre particulièrement conséquent, puisque le précédent record avait été établi en 2019, avant le Covid, avec une collecte de 7,9 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Il reste donc encore 3 mois aux SCPI pour confirmer leur excellente performance et créer un nouveau record de collecte en 2022.

Pourquoi un tel engouement pour le pierre-papier de la part des investisseurs ? Basées sur l'immobilier, et non sur les marchés financiers, les SCPI apparaissent aux yeux des épargnants comme plus sûres que les actions, ou que d'autres placements encore plus volatiles, tels que les crypto-monnaies. De plus, l'inflation annuelle a atteint 6,2 % en octobre selon les derniers chiffres de l'Insee, et les Français sont donc de plus en plus nombreux à chercher à limiter l'impact de la hausse des prix à la consommation sur leur épargne. Pour comparaison, le taux du Livret A, totalement sécurisé néanmoins, est actuellement de 2 % net.