Epargne : la hausse du taux du Livret A pourrait doper les rendements de l'assurance vie

la hausse du taux du Livret A peut elle influencer à la hausse le rendement des fonds en euros ? ( Crédits: © Rob hyrons - stock.adobe.com)

Depuis le 1e février, le taux d'intérêt du Livret A est passé de 0,50 % à 1 % net. Une nouvelle qui pourrait en entraîner une autre dans son sillage : celle de la revalorisation des rendements de fonds euros de l'assurance vie.

Par MoneyVox,

Alors que le Livret A affiche désormais un taux d'intérêt net d'impôt de 1 %, les rendements servis en 2021 par les fonds euros de certains contrats d'assurance vie contrastent. Le taux moyen net de frais de gestion est attendu encore en baisse aux alentours de 1,1 %, duquel il faut retrancher les cotisations sociales. Mais la donne pourrait un peu changer au profit des épargnants.

Face au Livret A, les fonds euros de l'assurance vie font pâle figure

Avec le nouveau taux d'intérêt du Livret à 1 %, la comparaison entre ce livet réglementé et les fonds euros tourne en la défaveur de l'assurance vie. En effet, le taux servi par le Livret A est entendu net de fiscalité, alors que les rendements des fonds euros de l'assurance vie sont soumis aux 17,2 % de cotisations sociales. Pour être au moins équivalents au Livret A, les fonds euros de l'assurance vie doivent donc afficher un rendement d'au moins 1,20 %.

Il est essentiel de noter que l'argent investit dans un fonds euros profite d'une garantie en capital, et atteint donc le même niveau de sécurité que le Livret A, ce qui n'est pas le cas des unités de compte (ou UC). En revanche, la liquidité de ces deux placements n'est pas la même. Un épargnant peut déposer ou récupérer ses économies à tout moment sur son Livret A grâce à un simple virement, quand il faut patienter en moyenne 3 jours pour débloquer des fonds euros sur une assurance vie. Pour continuer à faire concurrence au Livret A, il va nécessairement falloir que la rémunération des fonds euros soit compétitive, et ce même si l'assurance vie possède des avantages propres, notamment sa fiscalité adoucie et ses avantages successoraux.

Lire aussi : Assurance vie : à quoi s'attendre pour les rendements des contrats en 2021 ?

Un bilan provisoire mitigé pour l'assurance vie en 2021

Les épargnants sont particulièrement sensibles à la rémunération de leurs avoirs, en particulier en cette période d'inflation. Alors que la hausse des prix a atteint +2,8 % au mois de décembre 2021, il est légitime d'espérer un meilleur rendement pour son épargne, ce qui sera le cas pour le Livret A, au moins jusqu'à sa prochaine révision semestrielle en août 2022. Du côté de l'assurance vie, le fonctionnement des fonds euros diffère : en début d'année, les gestionnaires des contrats annoncent le rendement servi sur leurs fonds euros au cours de l'année précédente. Actuellement, les assureurs précisent donc les performances de l'année 2021.

Cependant, face à l'annonce inattendue du coup de pouce du gouvernement au taux du Livret A, toutes les compagnies n'ont pas encore dévoilé les chiffres de 2021. Mais il devrait les forcer

à limiter la baisse des fonds euros. « Cela a joué dans les arbitrages des compagnies d'assurance. Pour éviter que la rémunération des fonds euros soit plus faible que celle du Livret A, elles limitent la casse. Elles ont fait attention à ce que le taux des fonds euros ne diminue pas trop. Ces derniers restent le produit d'appel pour commercialiser des unités de compte plus intéressantes pour les assureurs », explique Cyril Blesson, associé au sein du cabinet Pair Conseil.

Et les assureurs disposent de ressources pour redonner de l'attractivité à leurs fonds euros. En effet, chaque année, les compagnies ont la possibilité de mettre en réserve une partie des bénéfices réalisés, un dispositif connu sous le nom de "participation aux bénéfices", ou PPB. Au total, ce seraient ainsi 65 milliards d'euros mis de côté à la fin 2020 selon les données de Goodvalueformoney.eu. Pour cette référence du secteur, les assureurs ont donc de quoi revoir limiter la casse pour les rendements de 2021, mais aussi ceux de 2022. Par ricochet, la hausse du Livret A pourrait donc profiter aussi aux détenteurs d'assurance vie.