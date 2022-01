Assurance vie : à quoi s’attendre pour les rendements des contrats en 2021 ?

Quelle est la tendance pour les rendements 2021 des fonds en euros ? ( Crédits: © momius - stock.adobe.com)

De janvier à février, les épargnants découvrent les taux d'intérêt servis sur les fonds euros de leurs contrats d'assurance vie. À quoi faut-il s'attendre ?

Contrairement aux livrets d'épargne, le rendement d'un contrat d'assurance vie n'est pas connu à l'avance. C'est au début de chaque année que les gestionnaires des fonds euros font le point et publient la rémunération de l'année précédente. Les taux d'intérêt servis au titre de l'année 2021 sont donc attendus en ce début d'année 2022. Un bilan qui risque d'être mitigé, et ce malgré la montée en flèche du niveau d'inflation.

Combien va vous rapporter votre assurance vie ?

L'année 2021 a en effet été marquée par le retour de la hausse des prix. En novembre, elle a atteint +2,8 % sur un an. Un niveau élevé qui justifie la revalorisation du taux d'intérêt du Livret A au 1e février 2022 de 0,5% à peut-être 0,8%, voire 1%. Une augmentation qui touchera par ricochet le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'épargne populaire (LEP). Mais pour l'assurance vie, les épargnants ne doivent pas s'attendre à de bonnes nouvelles. Comme lors des années précédentes, la rémunération des fonds euros de ces contrats d'épargne va très certainement baisser.

Plusieurs experts du secteur s'accordent sur cette situation dommageable pour les épargnants. Pour Good Value for Money, le taux d'intérêt moyen, toutes catégories de contrats confondues, devrait se situer autour des 1,10 %. Ce rendement, entendu net de frais de gestion, ne va pas entièrement dans la poche des épargnants. Il leur faut s'acquitter des cotisations sociales, dont le taux est de 17,2 % pour rappel. Pour un rendement annoncé à 1 % net de frais de gestion, l'épargnant ne profitera donc en réalité que de 0,83 %. Et certains gains de l'assurance peuvent également être soumis à l'impôt sur le revenu.

Des taux d'intérêt proches du Livret A

Good Value for Money détaille son analyse des taux d'intérêt en plusieurs catégories. Si les 1,10 % annoncés sont un chiffre global, le taux moyen pour les contrats d'assurance vie dédiés à l'épargne individuelle devrait plutôt de 0,9%. Une tendance à la baisse également confirmée par un autre cabinet, Optimind, qui annonçait déjà des taux de 1 % en milieu d'année 2021 : le « recul devrait se poursuivre en 2021 et le taux net moyen se rapprocher de 1 %, réduisant l'écart avec la rémunération offerte sur le Livret A".

Comme à chaque fois, ce sont les banques qui devraient probablement servir les taux les plus faibles. Sur le fonds en euros de leur contrat « grand public », les banques dévoilaient déjà l'an dernier des rendements bien en-dessous de la barre de 1%. A l'inverse, les meilleurs assureurs devraient maintenir leur taux au-delà du seuil de 1,50%.