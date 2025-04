Épargne de précaution : combien devriez-vous vraiment mettre de côté ?

points d'interrogation gris et orange (Crédits: Pixabay - Arek Socha)

Avant même d'investir ou d'envisager de financer un quelconque projet, il est très fortement recommandé de se constituer une épargne de précaution. Dès votre entrée dans la vie active, vous devrez créer un fonds d'urgence, et devrez veiller à le réalimenter dès que vous aurez pioché dedans.

Mais au fait, qu'est-ce que l'épargne de précaution ? Combien devez-vous mettre sur un fonds d'urgence ? Quels paramètres sont à prendre en compte pour déterminer le montant le plus adapté à votre situation ? Toutes nos explications.

Épargne de précaution : à quoi ça sert ? Quelles dépenses devez-vous régler avec ?

Le fonds d'urgence, comme son nom l'indique, doit servir à faire face à toutes les dépenses imprévues et urgentes. L'épargne de précaution sert à anticiper ce qui ne peut être prévu.

Par exemple, vous pourrez régler avec une facture de serrurier si votre porte ne s'ouvre plus. En revanche, pas question de l'utiliser pour transformer votre porte d'entrée en bois en porte blindée, ce qui peut et doit être anticipé et donner lieu à un financement par l'épargne dédié à ce poste de dépense. Vous pourrez également vous servir de votre épargne de précaution pour remplacer votre chauffe-eau qui vous a soudainement lâché, et pas pour vous payer une pompe à chaleur en remplacement de votre chauffage au gaz, ce qui là encore doit être anticipé et financer via une épargne constituée progressivement dans ce but.

Autre cas de figure qui nécessite d'aller piocher dans son fonds d'urgence : un licenciement en attendant que les aides de France Travail soient versées (ce qui peut être parfois long) ou pour les indépendants une diminution du volume de travail due à la difficulté à décrocher des missions.

Le fonds d'urgence peut donc nécessiter de débloquer des sommes importantes, de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, pour faire face à toutes ses dépenses tout en maintenant son niveau de vie.

Épargne de précaution : 3 mois de salaires ? 6 mois de dépenses ? Combien mettre sur son fonds d'urgence ?

Les experts en finances personnelles comme les conseillers en gestion de patrimoine suggèrent souvent de placer sur son fonds d'urgence 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses, en prenant l'option qui représente le plus gros montant.

En effet, le montant de son épargne de précaution doit en effet reposer sur les revenus, mais aussi sur le train de vie et s'adapter à votre profil, notamment si vous pencher particulièrement du côté cigale ou fourmi.

Par exemple, on pourra toucher 10 000€ de revenus et n'en dépenser que 4 500€, en mettant 5 500 de côté d'épargne. Dans ce cas, 3 mois de salaire représentent 30 000€ et 6 mois de dépense 27 000€. Il faudra donc plutôt mettre de côté l'équivalent de 3 mois de salaire.

À l'inverse, on peut toucher 5 000€ de revenus et dépenser 4 500€ tous les mois soit 15 000€ pour 3 mois de salaire et 27 000€ pour 6 mois de dépense. Dans ce cas, il faudra plutôt privilégier les 6 mois de dépenses.

Profil de risque et situation professionnelles : 2 paramètres essentiels à prendre en compte pour bien calibrer son épargne de précaution

Mais attention à ne pas se focaliser sur les seuls revenus et dépenses, il est essentiel pour bien calibrer son fonds d'urgence de tenir compte de deux paramètres essentiels : votre profil de risque et votre situation professionnelle.

D'abord, les profils très averses au risque devront impérativement tenir compte de ce paramètre pour évaluer avec justesse les montants à placer sur leur fonds d'urgence. En effet, un investisseur très prudent pourra opter pour un fonds d'urgence de 25 000 euros avec lequel il se sentira plus protégé et paré à toutes les éventualités alors même qu'il gagne 2 000€ par mois. Et à l'inverse, un profil peu averse au risque pourra préférer bloquer sur un fonds d'urgence peu rémunérateur seulement 15 000€ alors même qu'il gagne 10 000€ par mois, ce qui est loin d'être un mauvais calcul si son taux d'épargne est élevé et qu'il pourra dérouter une partie de ses investissements mensuels vers une dépense imprévue.

Attention, il sera aussi crucial de prendre en compte votre situation professionnelle. Plus on est précaire, plus le fonds d'urgence doit vous permettre de couvrir vos dépenses pendant une durée importante. Le montant du fonds d'urgence doit aussi dépendre de la probabilité que vous aurez à piocher dans celui-ci, et donc les travailleurs indépendants devraient veiller à mettre suffisamment de sous de côté sur celui-ci. Si la boîte de vitesse de la voiture est à changer pendant ses grandes vacances au mois d'août quand on est indépendant et qu'on travaille peu à cette période qui s'avère être le mois où l'on a le moins de revenus, cela peut devenir vite compliqué si l'on n'a pas provisionné assez sur son fonds d'urgence.