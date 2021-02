Epargne : ces placements sans risque plus rémunérateur que le Livret A

Quelles alternatives au Livret A ? ( Crédits : © Krakenimages.com - stock.adobe.com)

Avec un taux de rémunération de seulement 0,50% net, le Livret A ne fait plus autant rêver qu'avant. Pourtant, gagner plus sans faire l'impasse sur la sécurité de son épargne est tout à fait possible !

Par MoneyVox,

Le taux du Livret A est toujours bloqué à 0,50% net. Un taux qui n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de ce produit d'épargne, et qui devrait même être négatif si l'on s'en tenait strictement à sa formule de calcul. Heureusement pour les épargnants, un seuil légal minimum de 0,50% ne peut pas être franchi. Si vous êtes à la recherche d'un placement sûr, mais avec un meilleur taux d'intérêt, découvrez ces 5 alternatives plus lucratives que le Livret A.

Le PEL, Plan épargne logement

Le Plan épargne logement permet de placer jusqu'à 61 200 euros à un taux de 1% brut pour les contrats ouverts depuis le 1er janvier 2018. De cette rémunération, il convient de retrancher la fiscalité, à savoir le prélèvement forfaitaire unique de 30% constitué de 12,8 % d'impôt sur le revenu et de 17,20 % de prélèvements sociaux. Sur option, vous pouvez privilégier la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu (auquel il est toujours nécessaire d'ajouter les prélèvements sociaux). Mais le PEL reste toujours plus intéressant financièrement que le Livret A, même après application de la fiscalité !

Le LEP, Livret d'épargne populaire

Le Livret d'épargne populaire, communément abrégé LEP, permet de placer jusqu'à 7 700 euros rémunérés au taux de 1% net. Pour pouvoir profiter de son taux deux fois supérieur à celui du Livret A, il faut en revanche remplir des conditions de ressources. En effet, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à un plafond fonction de la composition du ménage. Par exemple, ce montant est de 20 017 euros pour une personne seule, 30 705 euros pour un couple ou encore 41 393 euros pour un couple avec deux enfants.

En 2021, ce sont environ 4 Français sur 10 qui peuvent ouvrir un Livret d'épargne populaire. Pourtant, le nombre de LEP n'a cessé de diminuer au fil des ans. En cause ? La méconnaissance de ce type de produit, mais surtout sa complexité administrative : jusqu'alors, les détenteurs devaient transmettre leur avis d'imposition chaque année à leur banque. Une tâche qu'il ne sera plus nécessaire de réaliser dès cette année.

Le Livret jeune

Le Livret jeune ne peut être ouvert que par les enfants ou les jeunes adultes ayant entre 12 et 25 ans. Il est possible d'y verser jusqu'à 1 600 euros. Bien que ce plafond soit faible en comparaison avec celui du Livret A (22 950 euros), le Livret jeune offre une rémunération généralement supérieure. Chaque établissement bancaire fixe un taux qui, légalement, ne peut pas être inférieur à celui du Livret A. C'est ainsi que de grandes disparités existent : de 0,50% à la Société Générale ou 0,55% au Crédit Agricole, il peut grimper jusqu'à 2% chez Axa Banque ou 2,50% chez Milleis ! Avant d'ouvrir un Livret jeune, n'hésitez donc pas à comparer les offres des différentes banques.

Les fonds en euros des assurances vie

Dans leur très grande majorité, les contrats d'assurance vie sont dits « multi-supports ». Les souscripteurs peuvent alors investir leur argent sur deux grandes catégories d'actifs : les unités de compte (actions, obligations, immobilier...) ou les fonds euros. Ces derniers sont les seuls à bénéficier d'une garantie en capital. Autrement dit, en y déposant de l'argent, vous retrouverez au moins la somme investie, déduction faite des frais perçus par l'assureur. Les rendements sont très variables d'une compagnie d'assurance à une autre. Si la moyenne nationale devrait dépasser les 1% sur l'ensemble de l'année 2020, avant fiscalité, certains contrats tirent leur épingle du jeu, par exemple le fonds euros de Garance avec 2,75%.

Les offres boostées des livrets d'épargne

Hors offres commerciales, les livrets d'épargne bancaire ne sont pas une option pertinente pour une meilleure rémunération de son épargne. En moyenne, ils affichent un taux d'intérêt de seulement 0,06% brut, mais certaines offres limitées dans le temps sont beaucoup plus intéressantes. C'est par exemple le cas de Cashbee qui propose un livret bancaire rémunéré à 2% brut pendant 4 mois pour toute souscription effectuée avant le 15 février 2021 et dans la limite de 75 000 euros. Le livret Distingo, de PSA Banque, également plafonné à 75 000 euros, est quant à lui rémunéré au taux de 3% pendant 2 mois. Date limite d'ouverture ? Le 28 février 2021. Bien que la rémunération de ces 2 livrets passent suite à 0,6%, ils restent plus intéressants que le Livret A.