Encadrement des loyers : Lyon, Montpellier et de nombreuses autres communes sont candidates

La mesure est déjà expérimentée à Paris et à Lille, avec des résultats en demi-teinte. (Pixabay / geralt)

Plusieurs villes françaises se sont portées candidate pour faire appliquer l'encadrement des loyers sur leur territoire. Lyon, Bordeaux, Montpellier et plusieurs villes d'Ile-de-France pourraient ainsi suivre Paris et Lille et appliquer la mesure dans le courant de l'année 2021.

Déjà appliqué à Paris et Lille, l'encadrement des loyers sera bientôt étendu à d'autres territoires. Plusieurs dizaines de villes, dont une majorité est située en Ile-de-France, pourraient appliquer le dispositif dès 2021. Les intercommunalités ont jusqu'au 23 novembre pour faire une demande auprès du ministère de la Transition écologique, rapporte Le Parisien.

De nombreuses communes parisiennes candidates

Bordeaux ainsi que d'autres communes situées dans son agglomération ont déjà fait leur demande. C'est le cas aussi de Lyon et de Villeurbanne (Rhône). Montpellier a aussi candidaté. Michaël Delafosse, maire socialiste de la ville, tient à lutter contre la hausse des loyers. « Montpellier est la quatrième ville de France avec les loyers les plus élevés », rappelle l'élu au Parisien.

En région parisienne, trois ensembles de communes entendent également encadrer les loyers : Est Ensemble (Seine-Saint-Denis) dont font partie Montreuil ou Bobigny, Plaine Commune (qui rassemble entre autres Aubervilliers, La Courneuve et Épinay-sur-Seine) et le Grand Orly Seine Bièvre (Val-de-Marne). Aucune date pour la mise en place de l'encadrement des loyers sur ces territoires n'a été communiquée.

Trop peu d'annonces respectent l'encadrement

La mise en place de l'encadrement des loyers est saluée par la Confédération nationale du logement (CNL) même si son application laisse à désirer. À Lille, le quotidien La Voix du Norda remarqué que plus d'une annonce de location sur deux à Lille, Hellemmes et Lomme ne respectait pas le plafond légal.

La loi laisse au locataire la charge de saisir la Commission départementale de conciliation pour faire appliquer la loi concernant son logement. Résultat : seuls 75 recours ont été enregistrés à Paris. L'expérimentation de l'encadrement des loyers est menée jusqu'au 23 novembre 2023. À son terme, le gouvernement décidera de le maintenir ou non.