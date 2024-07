En Suède, cette vente immobilière à 10 centimes le m² est victime de son succès

Une commune de l’ouest de la Suède a mis en vente une trentaine de terrains à tout petits prix. L’opération a attiré tellement de demandes que la vente va être temporairement suspendue.

Une commune de l’ouest de la Suède a dû suspendre temporairement la vente de terrains après avoir été inondée de demandes pour son offre à 10 centimes d’euros le mètre carré, selon les propos du maire. «Nous avons lancé cette campagne à la mi-avril. Il s’agissait d’une idée un peu folle, mais aussi d’une plaisanterie pour être honnête. C’était une opération de marketing» , rit Johan Mansson, maire de la commune de Götene où vivent quelque 5.000 habitants. Disséminés à travers la commune, trente terrains - qui ne trouvaient pas d’acheteurs depuis plusieurs décennies et étaient tombés dans l’oubli - ont été mis en vente à un modeste prix: une couronne suédoise le mètre carré soit moins de dix centimes d’euros.

L’idée? Construire davantage de logements dans un lieu à faible densité et faire croître la région, précise le maire. La superficie des parcelles va de 7 à 1.200 m². En acquérant un terrain, l’acheteur s’engage à y construire une maison dans les deux années qui suivent. Ce qui implique plusieurs coûts additionnels: le permis de construire (30.000 couronnes), les frais de connexion pour la gestion de l’eau (170.000), l’électricité (40.000) et la connexion internet (30.000). Quelques semaines après le début de la campagne, Götene réussit à vendre trois parcelles. «Une grande réussite pour une petite commune pour nous» , se souvient Johan Mansson. «Mais nous n’aurions jamais pu imaginer ce qui nous attendait.»

Propositions depuis le Pakistan ou l’Australie

Un reportage réalisé par une chaîne de télévision locale fin juin déclenche un effet boule de neige. Plusieurs médias suédois reprennent l’histoire, une vidéo est publiée sur TikTok et des millions de personnes découvrent Götene et ses terrains bon marché. Quelques jours plus tard, cela se transforme en «un carton mondial», explique le maire, puisque deux médias anglophones reprennent l’histoire. La commune est depuis submergée d’e-mails et d’appels téléphoniques de la part de potentiels acheteurs. À tel point que Götene a dû suspendre temporairement la vente, pour avoir le temps d’étudier toutes les propositions. «Nous avons des personnes intéressées d’Europe, d’Asie - principalement d’Inde et de Pakistan - mais aussi des États-Unis, d’Australie et même d’Amérique du sud» , énumère M. Mansson. Avec cette campagne, «nous avons réussi à placer Götene sur la carte du monde» . Les affaires reprendront le 7 août, avec une vente aux enchères des terrains.