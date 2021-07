En Chine, un immeuble construit en moins de 30 heures !

28 heures et 45 minutes montre en main : voici le temps qu'a mis l'entreprise Broad Group pour construire un immeuble de 10 étages en plein cœur de Changsha. Rien d'étonnant à ce qu'on parle de la plus rapide construction au monde.

Si vous n'aviez pas entendu parler de la société chinoise Broad Group, elle va maintenant rester dans votre mémoire comme la société ayant réalisé la construction la plus rapide au monde. Il n'a fallu que 28 heures pour construire l'immeuble de 10 étages situé dans le sud-est de la Chine. Adieu marteaux-piqueurs, scies circulaires et routes bloquées, place à un système innovant ! Un assemblage rapide Cette prouesse a été permise grâce à de nombreux employés, 3 grues et surtout grâce à l'empilement d'unités modulaires en acier inoxydable. Ces modules ont été fabriqués en usine et mesurent 12,19 m de long, 2,44 m de large et 3 m de haut. Chaque bloc dispose de fenêtres et balcons à déplier et de cloison rabattable, faisant office de sol de la pièce. Dernière étape : le serrage des boulons et le raccordement des appartements à l'électricité et à l'eau. Pour les curieux, une vidéo a été mise en ligne par Broad Group sur Youtube le dimanche 13 juin, où les internautes peuvent apprécier « une installation très rapide sur site ».Un intérêt certain pour les constructions d'hôpitaux Le groupe explique que cette forme de construction pourrait devenir la norme en matière de bâtiment, car elle convient « parfaitement aux résidences de luxe, aux gratte-ciels de 200 étages et également aux bâtiments publics et résidentiels ». Ce type de configuration permettrait une économie d'énergie à moindre coût, mais pas seulement ! Cette méthode intitulée « Living Building » permet de construire des immeubles qui se démontent et se déplacent facilement, offrant des résultats de qualité résistant aux tremblements de terre. Une idée intéressante et à conserver pour des hôtels ou des hôpitaux ! Une technique imaginée en 2009 Grâce à ce système, Broad Group assure qu'elle pourrait construire un immeuble de 200 étages en un temps record et battre ainsi le record de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde située à Dubaï et ses 163 étages. Le projet a malheureusement été mis en pause car n'ayant pas eu l'accord du gouvernement chinois en 2012. Cette technique a été imaginée en 2009 pour permettre de produire des bâtiments de haute qualité à des coûts limités.