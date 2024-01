En Albanie, la pyramide de Tirana réinventée

Ornée de cubes multicolores, la pointe d'un étrange arbre de Noël griffe le ciel de la capitale albanaise à 23 mètres de hauteur. Pour réinventer l'emblématique pyramide asymétrique de Tirana, les agences MVRDV et IRI n'ont pas fait table rase du passé. La nouvelle page d'histoire de ce colosse brutaliste (1988), laissé à l'abandon après avoir été tour à tour le mémorial du dictateur communiste Enver Hoxha, une discothèque ou encore des bureaux de l'Otan ? « Une promenade à ciel ouvert. Des escaliers de 150 marches ont été greffés, côté ouest, pour grimper jusqu'au sommet du mini-amphithéâtre, belvédère percé d'un oculus éclairant l'intérieur des lieux », répond le starchitecte néerlandais Winy Maas. 50 % de la pile de boîtes colorées accueillent des cafés, restaurants, bureaux. L'autre moitié ? Des salles d'enseignement digital parascolaire gratuit (robotique, logiciels…) que Tumo, établissement à but non lucratif, fondé en 2011 en Arménie et répandu depuis en Europe, dispense aux jeunes Albanais âgés de 12 à 18 ans.