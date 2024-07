En Albanie, ces deux tours pliées évoquent un mouvement de danse

Ce projet de deux tours de 50.000 m² conçu par des architectes portugais pourrait devenir le bâtiment emblématique de la capitale, Tirana.

Les tours penchées, enroulées, désaxées etc. ont la cote. Celles-ci, conçues par le cabinet international d’architecture Ooda installé au Portugal, adoptent un profil inattendu. Ce programme mixte mêlant un hôtel, des bureaux, des logements et des commerces se veut un reflet de la vie urbaine dynamique de la capitale, Tirana . Baptisé «Bound», le projet développe 54.000 m² et culmine à 50 étages pour la plus haute des deux tours. Ces deux volumes entremêlés évoquent la silhouette de danseurs de ballets effectuant le mouvement classique du «plié», en pliant leurs genoux.

«Caractérisé par deux volumes interconnectés de hauteurs différentes qui se rejoignent en un plié dans le paysage urbain, créant une silhouette rappelant la grâce d’un ballet, le jeu de ces formes évite la création d’un volume urbain massif, donnant au bâtiment une présence élégante et emblématique» , explique le cabinet. La plus haute des deux tours effectue un «plié» très léger dans sa partie basse, tandis que la deuxième s’éloigne plus nettement sur une portion un peu plus élevée avant de rejoindre sa sœur.

Motifs traditionnels de tapis

Quant à la texture très marquée des balcons, elle est là pour rendre hommage aux motifs traditionnels des tapis albanais. «Tout comme un danseur tisse la précision dans chacun de ses mouvements, ce bâtiment tisse l’histoire et la culture en une tapisserie qui reflète l’évolution de l’identité de la ville, précisent les architectes. Notre approche offre une représentation physique de l’évolution de l’identité de Tirana, en faisant danser les influences du patrimoine historique avec les pratiques architecturales contemporaines.»

Dernière touche albanaise intégrée au projet: la gestion des espaces verts et publics autour du bâtiment est inspirée par les montagnes locales, l’objectif étant d’encourager le dialogue et enrichir la vie communautaire. «La stratégie de végétation imite la gradation naturelle que l’on trouve dans ces montagnes, avec des plantes résistantes sur les niveaux supérieurs reflétant la flore de haute altitude, et des plantations variées sur les niveaux inférieurs faisant écho aux vallées montagneuses, offrant une expérience diversifiée et enrichissante avec une variété intéressante de textures et de senteurs.»