Electricité : quel est le fournisseur d'énergie le moins cher en décembre 2024 ?

Décembre 2024, le mois de la chasse aux bonnes affaires pour trouver le fournisseur d'électricité le plus avantageux. (Crédits photo: © Anna - stock.adobe.com)

Votre facture d'électricité pèse trop lourd sur vos finances ? Il est peut-être temps de changer de fournisseur d'énergie. Lequel choisir pour profiter d'une offre moins chère en décembre 2024 ?

Bien que la crise de l'énergie soit de l'histoire ancienne, les prix de l'électricité continuent d'être hauts. Résultat : la facture d'énergie des Français représente toujours un poste de dépenses contraintes important. Passer chez un autre fournisseur d'électricité peut cependant changer la donne. Grâce à l'outil gratuit du médiateur de l'énergie, la comparaison des tarifs pratiqués n'a jamais été aussi simple. Quelles sont les meilleures offres d'électricité du mois de décembre 2024 ?

Quelle est l'offre d'électricité la moins chère pour un petit consommateur ?

Grâce au comparateur du médiateur de l'énergie, le site d'information financière MoneyVox a effectué un comparatif des prix de l'électricité pour un consommateur résidant à Rennes et utilisant 2 400 KWh d'électricité chaque année. Résultat, l'offre la moins chère est celle de Primeo energie, avec un tarif du KWh indexé sur l'évolution du Tarif réglementé de vente (TRV). La facture annuelle y est de 599 euros, à la condition de rester pendant un an afin de bénéficier d'une réduction de 100 euros.

En seconde place arrive Ohm énergie. Toujours à la condition d'y rester pendant un an, mais également qu'aucun incident de paiement ne survienne, la facture annuelle d'électricité d'un petit consommateur y est de 626 euros. Cette fois-ci, le prix du KWh est fixe. D'autres fournisseurs d'énergie proposent des prix intéressants, à l'image d'Alterna énergie (629 euros ou 651 par an en fonction des offres) et de La Bellenergie (649 euros par an).

Quel est le fournisseur d'électricité le moins cher en heures pleines-heures creuses ?

Vous vous chauffez à l'électricité ? Dans ce cas, votre consommation d'énergie est nécessairement plus importante. Pour une personne résidant à Rennes, consommant 8 500 KWh d'électricité par an et ayant opté pour un contrat heures pleines-heures creuses , le comparateur du médiateur de l'énergie indique que l'offre la moins chère est celle de Tempo d'EDF. La facture y est de 1 631 euros par an. Seul bémol : la consommation sur les 22 jours "rouges" est facturée nettement à un prix nettement plus élevé.

La seconde place du classement des fournisseurs d'énergie les moins chers en heures pleines-heures creuses revient à Ohm, moyennant une facture de 1 703 euros à condition de rester client pendant au moins un an et de ne pas avoir d'incident de paiement. En troisième place, on retrouve Alterna énergie avec une facture annuelle de 1 734 euros par an comprenant une réduction de 80 euros pour une ancienneté d'au moins un an.

Comment choisir le bon fournisseur d'énergie pour son électricité ?

Au-delà de l'aspect financier, d'autres éléments sont à prendre en compte pour sélectionner la meilleure offre d'électricité. Le taux de litige de chaque gestionnaire peut notamment s'avérer très utile afin de juger de la qualité de son service client. Les détails de l'offre souscrite sont également à analyser minutieusement eu égard aux modalités de fixation du prix du KWh : certaines offres sont à prix fixe, d'autres sont indexées sur le prix du TRV, et d'autres encore peuvent évoluer en fonction d'indicateurs différents.

Dans tous les cas, changer ponctuellement de fournisseur d'énergie peut être une solution intéressante pour faire baisser sa facture d'énergie. Cet enjeu est particulièrement sensible, puisque l'Observatoire de la précarité énergétique relève que "3,2 millions de ménages, soit plus de 10 % de la population ont dépensé plus de 8 % de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement et appartiennent aux trois premiers déciles de revenus".