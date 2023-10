Electricité : l'État pourrait limiter la puissance des compteurs Linky pour 200 000 foyers cet hiver

Le gouvernement pourrait décider de réduire la puissance de certains compteurs électriques cet hiver. (illustration) (Photo NewsGene)

Un projet de décret dévoilé par « La Tribune » prévoit des tests de délestage pour 200 000 ménages cet hiver. Le but est d'éviter des coupures de courant de grande ampleur en cas de pénurie d'électricité.

Si la menace d'une pénurie d'électricité en France cet hiver s'éloigne, le gouvernement voudrait tout de même limiter la casse en effectuant des tests de délestage sur 200.000 foyers. C'est l'idée développée dans un projet de décret dévoilé par nos confrères de La Tribune . En clair, l'État pourrait réduire la puissance des compteurs Linky de certains usagers afin d'éviter les coupures de plus grande ampleur.

Pas plus de 4 heures

Dans le projet de décret, l'objectif affiché de cette expérimentation « est de déterminer s'il est possible techniquement de mettre en œuvre une nouvelle mesure hors marché en cas de déséquilibre anticipé entre l'offre et la demande d'électricité [...] si la disponibilité des moyens de production d'électricité est moindre » .

Le test se déroulerait jusqu'au 31 mars 2024. Il pourrait être réalisé un jour ouvré « entre 6h30 et 13h30 et entre 17h30 et 20h30 » , pendant une durée maximale de 4 heures, précise une source proche du dossier. Les foyers concernés seront prévenus par voie postale. Le décret, qui devrait être proposé le 26 octobre prochain, exclut les usagers considérés « comme patients à haut risque vital » .

Le compteur pourrait disjoncter

Pour l'heure, on ignore les modalités de ces délestages. L'expérimentation devrait être effectuée sur des foyers disposant habituellement d’une puissance supérieure à 3 kVA. Dans les faits, la baisse de puissance du compteur Linky pourrait entraîner une surchauffe si le logement est chauffé à l'électrique et si plusieurs appareils fonctionnement en même temps, prévient BFM Business . Le compteur pourrait alors disjoncter. C'est ce qu'affirme un fournisseur d'énergie interrogé par La Tribune . « Si vous vous chauffez avec une pompe à chaleur (PAC), celle-ci risque de tirer trop fort et donc de faire sauter le courant chez vous ! »

Du côté du gouvernement, on assure que ce dispositif ne vise qu'à éviter des coupures de courant pour les ménages en cas de black-out. Il s'agirait d'un ultime recours pour éviter un écroulement du réseau, ce qui ne s'est jamais produit. A noter que le test de délestage n'ouvrira droit à aucun recours ni aucune indemnisation de la part de l'État.