Education : bourse des lycéens, mode d'emploi pour l'année scolaire 2022-2023

Poru les lycéens, la bourse d'aide aux études d'un montant allant de 441 à 936 euros sera versée en trois fois au cours de l'année scolaire 2022-2023. Photo d'illustration. (Coyot / Pixabay)

Les montants des bourses attribués aux lycéens sont désormais disponibles pour l'année scolaire 2022-2023. L'aide va de 441 à 936 euros, versé en trois fois. Le coup de pouce pour les études secondaires des enfants des familles les plus modestes est accordé en fonction des revenus du foyer.

Depuis le 30 mai dernier et jusqu'au 6 juillet 2022, les lycéens peuvent déposer une demande de bourse pour l'année scolaire 2022-2023. Passé ce délai, ils auront entre le 1 er septembre et le 20 octobre 2022 pour se manifester . Ces aides sont attribuées aux élèves des lycées généraux, technologiques ou professionnels. Elles viennent en complément de revenus pour les foyers modestes. L eurs montants annuels ont été communiqués et varient entre 441 et 936 euros, rapporte Le Figaro .

Des documents à fournir

La demande doit s'effectuer sur le portail Scolarité-Services ou avec le formulaire de demande de bourse nationale de lycée. Des pièces justificatives devront par ailleurs accompagner la demande pour les établissements publics et privés. En outre, il est possible d'estimer le montant de sa future bourse grâce au simulateur de l'Education nationale .

La bourse accordée sera ainsi versée en trois fois, à chaque trimestre. Il existe également une aide au mérite dont peuvent bénéficier les lycéens entrant en seconde après avoir obtenu une mention Bien ou Très bien au brevet national. Les élèves boursiers internes peuvent par ailleurs se voir accorder une prime d'internat.

Un numéro d'information dédié

Quant aux boursiers inscrits pour la première fois en première année pour certaines spécialités de formation, il existe pour eux une prime d'équipement s'élevant 341,71 euros. Pour se repérer dans les modalités de dépôt de dossier et d'attribution, une plateforme d'assistante nationale concernant le dispositif a été mise en place. Elle est joignable par téléphone au 0 809 54 06 06 (prix d'un appel local) ou en ligne sur assistanceteleservices.education.gouv.fr .