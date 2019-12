DWS annonce l'acquisition de l'immeuble B-Square à Saint-Ouen

DWS Group GmbH, filiale de la Deutsche Bank, est un des leaders mondiaux de la gestion pour compte de tiers, avec 719 milliards € d'actifs gérés. La société de gestion allemande annonce une acquisition immobilière importante en première couronne parisienne pour le compte de son fonds immobilier ouvert Europe II dédié aux investisseurs institutionnels, portant la valorisation globale du portefeuille immobilier de ce véhicule à 786 millions €.

Il s'agit d'un immeuble de bureaux de 9500 m2 acquis en VEFA et situé à Saint-Ouen (93) à moins de 200 mètres du périphérique parisien: le « B-Square », développé par le promoteur parisien Immobilière BMF, en partenariat avec le groupe de BTP L'Atelier des Compagnons historiquement situé à Saint-Ouen dans ce quartier en pleine mutation. La livraison du programme immobilier B-Square est prévue en octobre 2021. L'actif, composé de deux bâtiments principaux avec 113 places de parking ainsi que 615 m2 de terrasses, patios, et toiture terrasse végétalisés, est d'ores et déjà « loué à 42% à un locataire du secteur du BTP » dont le nom n'a pas été communiqué, et devrait bénéficier de la double certification environnementale HQE Bâtiment durable v2.0 et BREEAM Very Good.

Chiara Randazzo, responsable des transactions France de DWS, analyse : « Cette acquisition démontre notre volonté constante d'investir dans des bureaux au sein des quartiers en pleine croissance de villes européennes clés. Nous pouvons ainsi répondre aux besoins d'une gamme diversifiée de locataires à la recherche d'un environnement dynamique pour poursuivre la croissance de leurs activités. »

Nicoletta De Bona Bottegal, gérante du fonds Europe II, précise : « Les fondamentaux de ce marché parisien émergent sont parfaitement en phase avec la stratégie d'investissement d'Europe II, alors que le fonds se développe dans des zones à forte demande professionnelle avec croissance locative attendue. Nous continuerons à rechercher et à sélectionner les opportunités de plus-value du capital qui nous semblent intéressantes dans nos principaux sites en Europe. »