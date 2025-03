DPE : désormais obligatoire pour les maisons classées E, l’audit voit son tarif exploser

30 126 audits énergétiques ont été réalisés en janvier 2025, soit 300 % de plus par rapport au même mois de l’année précédente. (Illustration) (Etadly / Pixabay)

La demande d’audits énergétiques s’envole et son prix aussi ! Une situation qui s’explique par l’obligation, depuis avril 2023, pour les particuliers souhaitant vendre une maison individuelle classée F ou G au DPE (diagnostic de performance énergétique) de faire réaliser cette analyse, destinée à évaluer la performance énergétique du logement et à proposer des scénarios de travaux pour l’améliorer. Une obligation étendue, depuis le 1er janvier 2025, aux maisons individuelles classées E, rappelle la plateforme Kiwidiag , relayée par Capital .

Une explosion de la demande, mais pas de l’offre

Sans surprise, l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles s’est accompagnée d’une flambée du nombre d’audits réalisés en France. Entre avril 2023 et décembre 2024, l’obligation d’audit pour la vente de maisons classées F et G a généré une forte progression des volumes. Rien qu’en décembre 2024, 21 368 audits ont été effectués, soit une hausse de 185 % par rapport à décembre 2023. Et l’extension de l’obligation aux maisons classées E a provoqué un regain spectaculaire : 30 126 audits réalisés en janvier dernier, soit 300 % de plus par rapport au même mois de l’année précédente.

À cette obligation réglementaire s’ajoutent d’autres facteurs incitatifs : les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov’, exigeant également un audit, ou encore les banques, de plus en plus nombreuses à réclamer ce document dans les dossiers de financement des acquéreurs. Dans le même temps, le nombre d’auditeurs a certes progressé, mais à un rythme bien plus modéré. Entre décembre 2023 et décembre 2024, leur effectif est passé de 3 694 à 3 961, soit une augmentation de seulement 7 %. Une baisse de 2 % a même été constatée en février 2025, signe des difficultés liées au passage de la certification.

Des prix en forte hausse

Conséquence : les prix grimpent en flèche. Selon Kiwidiag, le tarif moyen d’un audit énergétique atteignait déjà 754,12 € en décembre 2024 pour une maison individuelle de 90 à 120 m². Et la tendance ne devrait pas s’inverser. « Avec une demande des audits en hausse et dans un contexte de certification drastiquement relevée, nous prévoyons une hausse significative des prix dans les mois à venir » , alerte la plateforme, qui propose aux vendeurs des listes de professionnels certifiés.

Des augmentations sont déjà perceptibles dans certains départements : +7,5 % dans le Nord par rapport à décembre 2024, +6,1 % en Seine-Maritime, et même +17,3 % dans le Finistère.