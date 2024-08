Doudous, perruque, cannabis, alliance : ces objets oubliés dans les voitures reconditionnées

Le marché des véhicules reconditionnés est en plein essor. (illustration) (manfredrichter / Pixabay)

Depuis son lancement il y a dix ans, Aramisauto s'est spécialisée dans le reconditionnement de véhicules d'occasion. Auprès du Parisien , Romain Boscher, directeur général France de la société, s'enorgueillit de proposer « des voitures jusqu’à 30 % moins chères que les neuves, inspectées avec plus de 200 points de contrôle et bénéficiant d’une garantie panne mécanique et d’une garantie sans entretien durant un an » . Mais au cours de ces inspections poussées, les employés de la filiale de PSA tombent parfois sur des pépites.

Sur les 140 000 véhicules passés au peigne fin, de nombreux objets appartenant aux anciens propriétaires ont ainsi été récupérés. Sans surprise, Aramisauto évoque par exemple des doudous pour enfants, des clés, des lunettes ou des papiers d'identité. Plus insolite, l'entreprise parle d' « une perruque, un parfum hors de prix, des boîtes de céréales et des chaises de camping » .

Les objets rendus à leurs propriétaires

Les employés ont également retrouvé une alliance gravée ou... un sachet de cannabis. Si la première a vocation à être rendue à son propriétaire, le second a été détruit par Aramisauto. Dans la majeure partie des cas, les objets découverts sont restitués, assure la société.

Avec l'essor des véhicules électriques, qui représentent aujourd'hui environ 4 % de son catalogue des « reconditionnés » , l'entreprise estime qu'elle va dénicher encore plus d'objets oubliés. En effet, les voitures électriques disposent de plus de place pour les rangements.