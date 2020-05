« Dopons la construction pour doper la relance »

Consignes de sécurite à respecter pour la reprise d'un chantier de construction à Paris, le 1er mai. © Amaury Cornu / Hans Lucas via AFP

Président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région Île-de-France, qui regroupe 80 entreprises représentant 40 % de la production de logements collectifs neufs de l'Hexagone, Marc Villand prône une relance massive du secteur du bâtiment frappé par le Covid-19.

Le Point : Comment les promoteurs immobiliers s'adaptent-ils à cette brutale crise sanitaire ?

Marc Villand : Dès le 17 mars, les entreprises de BTP ont déserté les chantiers et les groupes de promotion immobilière ont quitté leurs bureaux. Certains personnels ont poursuivi leur activité en télétravail (directeurs commerciaux, techniques...), d'autres ont été mis en chômage partiel (responsables techniques et marketing, vendeurs, comptables...). On peut regretter notre millefeuille administratif, mais force est de constater que l'État est venu immédiatement à la rescousse de notre profession en couvrant une partie du coût du chômage partiel de ses salariés.

Puis est venu un second temps : celui de l'analyse des conditions de la reprise de l'activité sur le terrain. Le 2 avril, le signal effectif du redémarrage des chantiers a été donné avec la sortie d'un « Guide des bonnes pratiques sanitaires pour la continuité des activités de la construction », rédigé par l'OPPBTP, validé par le ministère du Logement et les principaux grands acteurs de la profession (FFB, Capeb, FNTP...). En

