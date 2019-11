Deux SCPI de Voisin achètent le Crystal Park à Strasbourg

Voisin a fait de l'immobilier tertiaire régional sa marque de fabrique, avec de jolis succès sur ses principales SCPI qui surperforment largement la moyenne du marché de la pierre papier : la SCPI Epargne Pierre, le vaisseau amiral de Voisin avec plus de 700 millions € de capitalisation, extériorise un des meilleurs rendements du marché à 5,97% de TDVM en 2018. Les deux autres SCPI historiques de Voisin -Immo Placement et Foncière Rémusat- sont quant à elles toutes les deux largement au-dessus des 5% de taux de distribution en 2018 (respectivement 5,48% et 5,45%).

Ces performances remarquables ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence de la capacité de cette société de gestion historiquement basée à Dijon de sélectionner les meilleurs actifs régionaux loués dans des conditions sécurisées, avec des rendements nettement supérieurs à ce qu'on peut trouver en Île-de-France. Ce sont aussi en général des marchés moins fréquentés par les investisseurs, avec donc moins de concurrence à l'acquisition.

Le Crystal Park est un bon exemple d'achat opportuniste pour les SCPI de Voisin : en effet, le communiqué de presse de la société de gestion précise que « Crystal Park offre un potentiel de création de valeur élevé grâce à la réalisation d'un programme de travaux visant notamment à améliorer la performance énergétique de l'immeuble et la location des surfaces vacantes, soit 17 % de la surface totale de l'immeuble ». Mais cet immeuble de bureaux a malgré tout été acquis sur des bases solides, puisqu'il est situé au cœur du plus important parc tertiaire de l'Eurométropole de Strasbourg, et qu'il est loué à huit locataires différents dont Orange qui en est l'occupant principal depuis plus de 10 ans. Le bâtiment développe la surface respectable de 12 450 m2 et date de 2008, il a été acquis pour un montant de l'ordre de 18 millions € auprès du gestionnaire immobilier australien Cromwell Property Group.