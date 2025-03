Désormais accessible au plus grand nombre, l’épargne salariale permet de se familiariser avec les investissements financiers

(Crédits photo: agence A&P Conseil Communication)

Par Amélie Vérone, fondatrice de l'agence A&P

En cette année 2025, encore plus de salariés vont avoir droit à ce dispositif d'épargne entreprise puisqu'il concerne désormais aussi les petites structures. Une bonne façon pour les salariés de tester l'investissement dans des produits financiers.

Suite à la loi de 2023 « Partage de la valeur », les petites entreprises concernées - l'un des critères est de compter 11 à 49 salariés - ont l'obligation de proposer, cette année, au moins l'un des trois dispositifs disponibles : prime, intéressement ou participation. Pour accueillir l'argent versé par la direction de l'entreprise, des Plans d'épargne entreprise (PEE) et/ou des Plans d'épargne retraite (PER) collectifs seront donc créés.

Les salariés concernés par le versement d'un montant ont tout intérêt, plutôt que de le verser sur leur compte courant, à le placer sur ces plans car ils comportent de nombreux atouts.

Avantages fiscaux, abondement et frais réduits

Les sommes versées sur un PEE ou un PER ne sont pas fiscalisées (sauf choix contraire pour le PER). Autre avantage : l'abondement souvent versé par l'employeur. Celui-ci peut, en effet, décider d'inciter ses salariés à épargner en leur donnant une somme supplémentaire s'ils placent leur participation, intéressement ou prime sur un plan d'épargne. Exemple : un salarié reçoit une prime de 500 €, avec un abondement égal à 50 % s'il l'épargne. Cela signifie qu'il pourra placer 750 €. Enfin, le placement de sommes dans le cadre de l'entreprise permet aussi aux salariés de bénéficier de frais réduits car les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise. Dans un PER classique, par exemple, c'est le détenteur du Plan qui les paie.

En profiter pour s'intéresser au fonctionnement de la Bourse

L'argent déposé sur ces Plans peut être investi, entre autres, sur des produits boursiers, via les Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), fonctionnant comme les traditionnels FCP et sicav.

Une opportunité, pour les salariés qui n'ont encore jamais acheté de placements financiers, de s'intéresser au fonctionnement de la Bourse et à ses possibilités.

Informés régulièrement (surtout sur le rendement des placements choisis) par les sociétés financières gérant les Plans des entreprises, les salariés peuvent profiter de cette occasion pour se familiariser avec plusieurs notions : comment fonctionnent les actions, les obligations, l'immobilier coté (les foncières), le non coté... ? Comprendre aussi que les cycles, des actions, notamment, font partie de la vie de Bourse est positif et peut les aider à « dédramatiser » des cycles baissiers et à miser sur le long terme. Cette occasion de pédagogie sur l'investissement financier peut passer par la possibilité, pour les salariés, de gérer eux-mêmes leurs Plans. Peu savent qu'ils n'ont pas l'obligation de choisir la gestion déléguée, et qu'ils peuvent prendre en main le pilotage de leurs Plans d'épargne salariale.

Cette opportunité leur permet de personnaliser la gestion, en termes de choix de FCPE et d'arbitrages car il est possible, à tout moment, de transférer des fonds d'un FCPE à l'autre. Les raisons de ces changements ? Pour modifier les sous-jacents ou pour bénéficier d'un meilleur potentiel de rémunération.

Ainsi, l'épargne salariale doit être considérée, aujourd'hui, comme un véritable outil de gestion de son patrimoine, au même titre que les autres.

A lire aussi : L'épargne salariale , un outil patrimonial comme les autres...