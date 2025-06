Que faire si vous découvrez une grosse somme d'argent par hasard ?

Connaissez-vous la loi en matière d'argent trouvé ?

Conformément à la loi française, la déclaration d'espèces trouvées est obligatoire dans les 24 heures après leur découverte (1). Une personne qui garde l'argent qu'elle a trouvé peut être condamnée pour cause d'appropriation illégale et encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 1.500 euros d'amende.

Si le propriétaire n'a pas réclamé son dû au bout d'un an et un jour, l'inventeur (nom de la personne qui trouve) est en droit de prétendre à la somme, confiée initialement à des personnes compétentes. Cette issue heureuse récompensera son honnêteté et sa patience ! Mais attention, selon l'article 2276 du code civil, il ne devra pas dépenser la somme pendant encore deux ans car il n'en sera pas propriétaire mais juste usufruitier.

Si la découverte a lieu sur la voie publique (anonyme par définition), le partage équitable de la somme non réclamée par le perdant, se fera au bout des trois ans entre l'inventeur et la municipalité concernée (2).