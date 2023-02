«Des locations se font sous le manteau»: le coup de gueule de Thierry Marx contre les locations saisonnières

Le chef étoilé affirme que le parc de location saisonnière «

L’hôtellerie repart en croisade contre les locations de type Airbnb. Et c’est le chef étoilé Thierry Marx en personne qui a piqué un coup de gueule contre Airbnb qui « dépasse les bornes ». Le président du principal syndicat patronal de l’hôtellerie-restauration, l’Umih, accuse même certaines plateformes de locations saisonnières de favoriser des locations non déclarées au fisc. « Aujourd’hui, il y a un parc de location qui échappe complètement à l’État et qui n’est pas taxé, qui est une concurrence déloyale, totalement déloyale pour les gens dont c’est le métier de faire de l’hôtellerie-restauration », a déclaré Thierry Marx sur France Info (voir ci-dessous). Et d’ajouter: « Il y a des choses qui se louent quasiment sous le manteau et sans protection, avec des risques sanitaires mais aussi de sûreté », a-t-il dénoncé.

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les plateformes de locations saisonnières. L’Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) dénonce un « amalgame » et une « position caricaturale » de la part de Thierry Marx. « Aucune location ne se fait sous le manteau sur nos sites , afirme au Figaro Dominique Debuire, président de l’UNPLV (Airbnb, Abritel, Leboncoin, HomeToGo, Interhome, Foncia Locations de Vacances...). Tous les loueurs déclarent en mairie leur logement en cas de changement d’usage, paient la taxe de séjour que nous collectons. Aucun ne passent au travers ».

Un marché «gris» se développe

Le président de l’UNPLV « condamne » en revanche, « toutes les locations qui se font de la main à la main ». « Un marché gris s’est créé depuis plusieurs années. Des maires de stations balnéaires me disent qu’en juillet et août, des particuliers louent un garage ou des appartements à la limite de l’insalubrité en toute illégalité pour loger des gens », affirme Dominique Debuire.

À titre d’exemple, Airbnb affirme avoir reversé 148 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises en 2022 , chiffre en hausse de 60 % par rapport à 2021. La plateforme rappelle, en outre, qu’ elle communique au fisc, depuis 2020 et ce une fois par an, les revenus de ses hôtes . Depuis novembre 2021, elle fournit aussi aux mairies les données détaillées sur les séjours effectués. La concurrence d’Airbnb, « on n’arrive plus à la gérer », poursuit Thierry Marx, ajoutant que pour les saisonniers, « nulle part et notamment dans les zones touristiques, vous ne trouvez quelque chose à louer , vous n’avez plus de location pour vos saisonniers ». Dans ce but, l’Umih réclame la création d’une 6e catégorie de logements (résidence principale, secondaire, vacant...) pour au moins qu’on ait un référencement du parc, des choses qui sont louées en parallèle de l’hôtellerie ».