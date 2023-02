Des entreprises aident leurs salariés à devenir propriétaires en subventionnant leur crédit immobilier

Ce dispositif représente un moyen d’attirer les salariés, sans passer par une augmentation de salaire. (Moerschy / Pixabay)

Les entreprises tentent de trouver des moyens d’attirer les salariés, alors qu’elles sont confrontées à des difficultés de recrutement. Certaines proposent d’accompagner leurs collaborateurs dans l’accession à la propriété. Un coup de pouce financier qui séduit.

Alors que certains secteurs peinent à recruter, des entreprises mettent en place plusieurs mesures pour attirer les candidats. La Société financière pour l'accession à la propriété (Sofiap), une filiale de la Banque Postale, aide les employeurs à subventionner une partie du crédit immobilier de leurs collaborateurs, rapporte Europe 1 .

D’autres ont déjà mis en place des propositions similaires. Chez Engie une salariée a pu faire un emprunt pour acheter un appartement. Grâce à son entreprise, elle va économiser entre 6 000 et 8 000 euros sur les intérêts.

Des actifs prêts à changer d’entreprise

Elle explique : « Engie paie une partie des intérêts sur 30 000 euros. Le prêt a une durée de 20 ans, et après j'ai un autre prêt complémentaire » . Un coup de pouce, certes, mais également un moyen pour l’entreprise de fidéliser ses salariés. Car si cette femme quitte Engie, elle perd la subvention.

Et ce dispositif séduirait de plus en plus d’entreprises. Car il représente un moyen d’attirer les salariés, sans passer par une augmentation de salaire. D’autant que selon une étude OpinionWay, environ 6 actifs sur 10 de 25 à 40 ans accepteraient de changer d’entreprise si une aide pour devenir propriétaire leur était proposée.