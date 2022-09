Pédaler plus pour consommer moins, et pour accélérer la décarbonisation de l’atmosphère... Alors que les crises énergétiques et climatiques prennent de l’ampleur, le gouvernement se montre toujours plus incitatif quant à l’usage du vélo. Ainsi, depuis le 15 août dernier, les aides pour l’achat de cycles mécaniques et électriques ont été élargies. Revue de détail...

Des aides élargies pour l'achat d'un vélo - iStock-oksanaphoto

Le « bonus vélo »

Le “bonus vélo” est une aide financière versée par l’État pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE). Elle n’est pas nouvelle, mais, en revanche, le dispositif évolue sur les deux points ci-après : #Conditions d’obtentions élargies Jusqu’au 15 août dernier, le bonus vélo n’était octroyé qu’en complément d’une aide locale... Donc, si pas d’aide locale, pas de bonus vélo ! Or, malheureusement, beaucoup de régions en France (en majeure partie des zones rurales) ne prévoyant pas de dispositifs propres, leurs habitants étaient, de facto, privés de ce coup de pouce. Ce ne sera maintenant plus le cas puisque l’aide nationale est décorrélée des aides locales. #Montants majorés Le plafond du bonus vélo à quant à lui été revu à la hausse. L’aide correspond en effet désormais à 40% du coût d’acquisition du vélo, avec un montant maximum qui est passé de 200 à 300 euros voire 400 euros si le demandeur est porteur d’un handicap, ou s’il justifie d’un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6.300 euros. Pour ces mêmes profils, l’aide (dans la limite de 150 euros), peut par ailleurs être utilisée pour l’achat d’un vélo classique (sans assistance électrique).

Le bonus « autres vélos »

Le montant du bonus pour des cycles spécifiques est doublé. Il passe ainsi de 1 000 à 2 000 euros pour l’acquisition : d’un vélo cargo, d’un vélo pliant (précieux pour combiner, par exemple, un trajet train / vélo), d’un vélo adapté aux personnes en situation de handicap, qu’il soit ou non à assistance électrique, d’une remorque électrique pour vélo.

La prime à la conversion

La prime à la conversion n’est pas non plus une nouveauté. Le dispositif consiste à accorder une aide financière à toute personne mettant au rebut un véhicule polluant afin d’opter pour un système de mobilité plus propre. Ainsi, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion, cette prime passe à 1 500 euros, voire 3 000 euros si le demandeur est porteur d’un handicap, ou justifie d’un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6.300 euros. Par ailleurs, dans l’ancien système, seul un vélo par foyer était subventionné. Dorénavant, la prime à la conversion porte sur un vélo pour chaque membre du foyer.

Bon à savoir :

1 - Pas de changement concernant les conditions de ressources : pour être éligible au “bonus vélo”, le revenu fiscal de référence reste le même, c’est-à-dire inférieur ou égal à 13.489 euros. 2 - Des mesures limitées dans le temps : le décret portant sur ces différentes aides prévoit pour l’heure, une échéance au 31 décembre 2022.