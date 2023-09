Derrière cet immeuble de bureaux se cache un ancien parking désaffecté

Un ancien garage Volkswagen a été réhabilité en immeuble de bureaux dans le 11e arrondissement de Paris, un mode de construction moins polluant que le neuf mais au coût plus élevé.

Au 7 Villa du Clos de Malevart, dans le 11e arrondissement de Paris, s’élève un immeuble de bureaux de 3600 m² à l’esprit industriel, percé de multiples ouvertures. Impossible de soupçonner qu’à la place de cet édifice se tenait une ancienne concession automobile Volkswagen . L’ancien bâtiment était en béton opaque sur 3 façades, avant la réalisation des travaux qui ont duré 2 ans. Seule une façade était vitrée. Aujourd’hui, toutes les façades sont ouvertes sur l’extérieur et le béton a été sablé par souci esthétique. Lorsque l’on pénètre dans les lieux, l’ossature de l’ancien garage est facilement identifiable toutefois.

La hauteur sous plafond, très basse, typique des garages, a d’ailleurs été une contrainte pour h2o architectes: « Les semi-niveaux étaient connectés par des rampes de parking. Nous avons supprimé les rampes pour créer des patios apportant de la lumière naturelle et nous avons connecté les demi-niveaux par des systèmes de gradins. Le bâtiment est ainsi très connecté », explique Antoine Santiard, architecte chez h2o. L’escalier central reprend la forme de la rampe d’accès historique au parking, conservant l’âme du lieu à l’état brut. Environ 42.000 mètres cubes de gravats ont été évacués pour donner vie à cet espace. La toiture-terrasse a aussi été végétalisée, offrant un cadre de travail lumineux et agréable et non plus un espace sombre et renfermé.

La réhabilitation plus coûteuse que la construction neuve

Galia a créé un niveau et demi de sous-sol supplémentaire, et a dû renforcer et même créer de nouvelles fondations pour l’immeuble. « Nous restructurons les immeubles obsolètes par leur usage ou insalubres pour en faire d’autres choses comme des hôtels, des bureaux... Ici, un immeuble de bureaux dans un quartier résidentiel a du sens », explique Brice Errera, président du groupe immobilier Galia, qui réalise des opérations mixtes. Ainsi, au lieu de démolir le parking pour reconstruire un immeuble neuf, Galia s’appuie sur l’existant. Brice Errera reconnaît toutefois que la réhabilitation d’un parking en immeuble de bureaux est une opération plus coûteuse que d’ériger un immeuble neuf, environ 20% plus cher.