Derrière ces bureaux parisiens se cache un ancien central téléphonique

Une ancienne centrale téléphonique a été reconvertie en immeuble de bureaux par l’opérateur immobilier Covivio. Un tour de force lorsque l’on voit ce local technique obsolète.

Reconstruire la ville sur la ville , plutôt que de bâtir de nouveaux édifices, c’est le mantra qui résonne actuellement. Covivio l’a bien compris et a même décidé de montrer son savoir-faire dans ses propres bureaux. L’opérateur immobilier a fait l’acquisition d’un immeuble de 6500 m² en briques et pierres qui abritait un ancien central téléphonique, composé de deux bâtiments, un des années 20, rue de Madrid, et un des années 30 rue d’Edimbourg, dans le 8e arrondissement de Paris, afin d’y installer ses salariés. Un tour de force quand on voit la forteresse obscure qu’est-ce bâtiment.

« C’était un immeuble obsolète construit dans le cadre d’un usage technique pour France Télécom. Il était très minéral, dépourvu d’espace vert, et contenait de l’amiante et du plomb », explique Aurélie Auterbe, directrice de projets chez Covivio. L’ensemble était très sombre, avec de nombreuses pièces aveugles comme l’escalier de service. Le seul avantage d’un tel édifice, ses grandes hauteurs sous plafond. L’architecte, Vincent Maury, de Studios Architecture a d’ailleurs été « frappé par le dysfonctionnement du bâtiment et par la diversité des volumes. De nombreuses différences de niveaux entre les deux bâtiments étaient visibles et il fallait les effacer. L’enjeu était double: déverrouiller les volumes et les lieux de vie pour profiter des volumétries atypiques et redonner une cohérence architecturale aux façades et aux volumes intérieurs .»

Un chantier à 25 millions d’euros

Pour ce faire, un escalier monumental livré par le toit a été installé afin de relier le rez-de-chaussée du bâtiment rue de Madrid au rez-de-chaussée du bâtiment rue d’Edimbourg. La façade du bâtiment côté rue d’Edimbourg a été déconstruite et remplacée par une façade plissée vitrée qui reprend le dessin de la brique, pour rappeler le passé semi-industriel du site. Ainsi, la façade historique n’est plus écrasée mais présente un couronnement aérien, toute en légèreté. L’horloge d’inspiration art déco qui existait auparavant a été refaite à l’identique et le porche classé Monument historique avec son bas-relief représentant une femme en train de téléphoner a été conservé.

L’ensemble abrite d’ailleurs toujours une centrale téléphonique et l’opérateur Orange pourra accéder au site pour vérifier son fonctionnement mais ce ne sera plus le cœur du réacteur. En janvier 2024, le bâtiment abritera 204 postes de travail, 3 espaces événementiels et 14 salles de réunions. Un chantier qui a coûté 25 millions d’euros mais c’est le prix à payer pour faire de cet édifice une vitrine de Covivio destinée à montrer sa capacité à réinventer le patrimoine historique parisien.