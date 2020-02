Dernière ligne droite avant l'ouverture de la Villa M, lieu unique dédié à la santé

EN IMAGES - Ce bâtiment parisien financé par Pasteur Mutualité mêlera hôtel, centre de santé dédié aux médecins, restauration saine, salle de sport... Le tout dans une architecture innovante.

On a beau chercher, il n'y a pas d'équivalent actuel à ce que sera bientôt la Villa M, installée dans le 15e arrondissement de Paris. Ce projet de 8000 m² sur 8 niveaux, financé par le groupe mutualiste d'assurances destinées aux professionnels de santé, occupe d'anciens locaux du groupe et illustre sa vision de la santé de demain. On y trouvera notamment un centre de check-up destinés aux médecins, une maison de santé connectée, mais aussi un show-room pour des start-up liées à la médecine, un restaurant, une salle de sport et un hôtel. Le budget global du chantier est estimé à 30 millions d'euros.

Un endroit pensé avant tout pour les professionnels de la santé qui se préoccupent finalement assez peu de leur propre santé, mais qui se veut radicalement ouvert sur son quartier et sur la ville notamment avec son hôtel de 73 chambres et son restaurant dont la cuisine sera assurée par le chef étoilé Michel Portos ou encore sa galerie d'art et son espace de coworking. Un lieu aussi innovant par son contenu se devait de soigner l'emballage, c'est pourquoi l'architecture a été confiée au cabinet Triptyque tandis que Philippe Starck, directeur artistique des lieux, mettra sa touche pour le design intérieur.

Une végétalisation low tech

«À l'extérieur la façade a été conçue avec un jardin vertical et de discrets tuteurs pour accompagner la croissance de cette végétation, explique Olivier Raffaëlli, cofondateur de l'atelier Triptyque. Nous avons conçu un exosquelette creux pour recevoir de la terre végétale.» Cette vaste façade de 40 mètres de long avec sa structure porteuse permet de disposer d'un maximum d'ouverture et donc de lumière en l'absence de poteaux et le bâtiment se poursuit à l'arrière du bâtiment sur une structure en béton plus classique.

Quant à l'aspect végétalisation qui sera la signature de ce bâtiment dédié à la vie, il a été confié à l'atelier parisien de paysage Coloco et pensé avec les architectes dans une optique résolument low-tech. «Nous avons conçu des jardinières profondes pour qu'il y ait beaucoup de terre, précise Olivier Raffaëlli, et sélectionné des espèces végétales très faciles d'entretien et assurant du volume toute l'année.» Une structure extérieure récupère l'eau de pluie et alimente les jardinières avec, bien sûr, un complément d'eau apportée par le réseau si besoin. Maintenant que tout le gros œuvre est achevé, le chantier devrait encore s'étaler jusqu'en juillet avant une ouverture prévue à la mi-septembre.