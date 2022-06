Si, comme 3 millions de foyers par an, vous envisagez de quitter votre logement, sachez que des aides existent pour financer ce projet souvent onéreux. Qu'elle soit professionnelle ou personnelle, la mobilité peut en effet être accompagnée et soutenue par différents organismes.

Déménagement, quelles aides au financement ? / iStock-Geber86

Une aide par l'employeur ou par la CAF/MSA

Si vous êtes amené à déménager pour raison professionnelle, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une aide de votre employeur. C'est le cas si votre mutation implique un changement de résidence dans une nouvelle ville ou un nouveau département. Hormis ce cas de figure bien spécifique, une prime de déménagement peut vous être accordée par la CAF (Caisse d'allocations familiales) ou par la MSA (Mutualité sociale agricole, ou Sécurité sociale agricole). Cette aide gratuite, qui couvre les frais engagés pour un changement de lieu de vie, concerne les familles d'au moins 3 enfants (nés ou à naître) éligibles à une aide au logement (APL ou ALF), qui déménagent après le dernier jour du 3e mois de grossesse et avant les 2 ans du dernier enfant. Le montant est plafonné à 995,54 € pour une famille de 3 enfants, majorés de 82,96 € par enfant supplémentaire. Pour en bénéficier, il suffit de faire la demande à la CAF du nouveau lieu de résidence dans les 6 mois qui suivent le déménagement.

Les dispositifs d'aide au déménagement d'Action Logement

L'organisme Action Logement propose différents dispositifs d'aide au déménagement : - "Mon job, Mon logement" : aide d'un montant maximum de 1 000 €, versée en une fois aux personnes qui déménagent pour se rapprocher de leur lieu de travail ou de formation. Ce dispositif est opérationnel jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite d'un budget fixé. - Le Mobili-Pass : accordé, sous forme de prêt à taux réduit et/ou de subvention, aux salariés d'entreprises d'au moins 10 salariés du secteur privé non agricole, qui sont amenés à déménager ou à prendre un second logement pour des raisons professionnelles. Le logement doit se situer à plus de 70 km (ou de 1 h 15 de trajet) de sa résidence. Le montant de l'aide, soumise à condition de ressources, est de 3 000 € à 3 500 € maximum selon les zones géographiques. - L'avance Loca-Pass : destinée aux jeunes de moins de 30 ans, cette aide financière limitée à 1 200 € permet de faire face au dépôt de garantie demandé à l'entrée dans les lieux. Elle est accordée sous forme de prêt à taux zéro remboursable en 25 mois. - Mobili-Jeune : attribuée sous conditions de ressources, cette subvention s'adresse exclusivement aux alternants et apprentis de moins de 30 ans, pour les aider à payer une partie de leur loyer pendant un an. - Agri-Mobilité et Agri-Mobili-Jeune : les salariés du secteur agricole de moins de 30 ans peuvent bénéficier de l'aide Agri-Mobilité, d'un montant maximum de 3 200 €, pour une prise en charge partielle de leur loyer. L'aide Agri-Mobili-Jeune est réservée aux jeunes en alternance dans le milieu agricole (participation au paiement du loyer limitée à 300 €/mois).

Les aides du FSL et de Pôle emploi

Les aides du Fonds de solidarité logement (FSL), gérées par les Conseils départementaux, sont accordées aux personnes qui ont des difficultés à payer leur loyer, mais également à celles qui doivent faire face aux dépenses liées à un déménagement. Dans ce dernier cas, le soutien financier permet de couvrir le premier loyer, le dépôt de garantie, les frais d'emménagement et d'agence, les frais d'ouverture des compteurs de gaz, d'électricité et d'eau, voire l'achat de meubles de première nécessité. Quant à l'aide au déménagement accordée par Pôle emploi, elle a été remplacée en 2014 par une aide à la mobilité plafonnée à 5 000 € par an, qui rembourse les frais de déplacement à plus de 60 km ou 2 h de trajet aller-retour (0,20 €/km), de restauration (6 €/jour), et d'hébergement (30 €/nuitée).