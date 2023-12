Défiscaliser pour 2024: dernière ligne droite!

Effectuer des versements sur votre Plan Épargne Retraite avant la fin de l’année ou soutenir une association caritative peut vous faire réaliser des économies d’impôt. ( crédit photo : Shutterstock )

Donner à des organisations caritatives peut réduire votre imposition

Les dons aux fondations et associations d’intérêt général ouvrent droit à une réduction de 66% du montant de votre don. Concrètement, quand vous donnez 1000 euros, vous pouvez déduire 660 euros de vos impôts.

Le gouvernement a porté la réduction à 75% pour les dons aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté, dans la limite de 1000 euros pris en compte. Cela concerne des associations comme les Restos du Cœur, la Croix Rouge, Médecins sans frontières, Emmaüs ou encore le Secours populaire. Au-delà de 1000 euros, votre don est déductible à hauteur de 66%.

Effectuer des versements sur votre PER: double avantage

Les versements effectués sur votre Plan d’épargne retraite (PER) sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite de 10% de votre salaire net annuel. Le PER présente un avantage par rapport aux autres dispositifs de défiscalisation: il n’est pas soumis au plafonnement de 10.000 euros, en vigueur pour les niches fiscales.

L’économie d’impôt croît quand votre tranche d’imposition est haute. Prenons l’exemple d’un contribuable percevant 25.000 euros de revenus imposables. Il figure dans la première tranche d’imposition, à 11%. Un versement de 3.000 euros sur son PER correspond à une économie d’impôt de 330 euros. Pour un contribuable déclarant 40.000 euros de revenus imposables, avec une tranche à 30%, le gain fiscal atteint 900 euros. Il est possible de profiter du plafond de votre conjoint, et de récupérer le reliquat des plafonds non utilisés les trois années précédentes.

à noter Si vous possédez un PERCO au sein de votre entreprise, vos versements volontaires sont déductibles dans les mêmes conditions que ceux effectués sur un PER collectif. En outre, vous bénéficiez de la gratuité des frais de gestion, car ils sont pris en charge par votre employeur. Enfin, vous pouvez profiter d’un abondement de l’entreprise. Les «anciens» Perp ou Madelin bénéficient des mêmes avantages fiscaux.

Investir dans les fonds fiscaux

Le terme «fonds fiscaux» désigne les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces produits sont proposés par les établissements bancaires ou les réseaux de gestion de patrimoine. Vous détenez une part du fonds, investi principalement dans des PME. Ce placement ouvre droit à une réduction d’impôt de 25%.

La même réduction d’impôt s’applique pour les investissements dans les PME éligibles. Vous pouvez investir via une prise de participation au capital sous forme d’actions ou via une plateforme de financement participatif (crowdfunding, ou crowdequity pour le financement participatif en capital).

Investir dans un FIP outre-mer Les FIP outre-mer sont investis à hauteur de 70% minimum dans des PME non cotées implantées en outre-mer. Les versements sont plafonnés à 12.000 euros pour une personne seule et bénéficient d’une réduction d’impôt de 30%. Ainsi, l’économie d’impôt peut aller jusqu’à 3600 euros.

Choisir une SCPI fiscale

Investir dans l’immobilier locatif offre des avantages fiscaux, mais il s’agit d’un projet de longue haleine. Les réductions d’impôts liées aux différents dispositifs (Pinel, Denormandie, Malraux) peuvent être obtenues sans acheter un bien en direct. Pour cela, les particuliers peuvent choisir des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) à dominante fiscale . Votre épargne est investie par la SCPI dans des biens éligibles au dispositif concerné. L’avantage fiscal est identique à celui d’un bien détenu en direct, à proportion de la somme investie.

Défiscalisation de fin d’année: les points de vigilance

Les dispositifs permettant d’alléger votre imposition sont alléchants. Toutefois, la vigilance est de mise. Voici les éléments devant retenir votre attention:

- La liquidité du placement: Les sommes placées sont généralement immobilisées pendant un certain nombre d’années. C’est le cas pour les fonds fiscaux et les SCPI fiscales. Les montants versés sur votre PER restent bloqués jusqu’à votre retraite, sauf situation exceptionnelle. En cas de déblocage anticipé, les économies d’impôts déjà perçues doivent généralement être rétrocédées.

- Le risque de perte en capital: Les performances financières de certains placements sont incertaines.

- Les frais de gestion: Ces montants en apparence modiques peuvent s’avérer conséquents au bout de 10 ou 15 ans.