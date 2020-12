Défiscalisation décuplée pour les chèques-cadeaux

Bonne nouvelle, le plafond des chèques-cadeaux a été doublé pour l'année 2020 comme l'a confirmé le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

De?fiscalisation de?cuple?e pour les che?ques-cadeaux -iStock-alexsl

Que sont les chèques-cadeaux ?

Nouveau plafond annoncé pour les chèques-cadeaux

Où utiliser les chèques-cadeaux ?

Les chèques-cadeaux sont remis aux salariés par les entreprises (TPE, PME...). Ces dernières sont exonérées de cotisations fiscales si les trois critères suivants sont remplis : « le montant global de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale », « l'utilisation du bon doit être en lien avec l'événement pour lequel il est attribué » et « l'attribution du bon d'achat doit être en lien avec l'un [de ces] événements » : Naissance/adoption ; Mariage/Pacs ; Départ à la retraite ; Sainte-Catherine/Saint-Nicolas ; Rentrée scolaire (enfants de moins de 26 ans) ; Fête des mères/fête des pères ; Noël... Pour bénéficier de ces chèques, il faut être concerné par l'événement. « Par exemple, un salarié sans enfant n'est pas concerné par les bons d'achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères. » Plus de 10 millions de salariés français reçoivent chaque année des chèques-cadeaux qui leur permettent, par exemple, d'acheter des présents de Noël à leurs enfants.En raison de la crise sanitaire et économique et comme annoncé par Bruno Le Maire, « le plafond des titres-cadeaux pour 2020 double et passe de 171,40 euros à 342,80 euros ». Le ministre de l'Économie et des Finances explique que « cette mesure ponctuelle est un coup de pouce pour les salariés et pour les commerçants, touchés par le confinement et pour qui la fin d'année représente une part très importante de leur chiffre d'affaires ». En effet, pour beaucoup de commerçants, les fêtes de fin d'année représentent un pourcentage majeur de leur chiffre d'affaires. « L'État fait ce geste et j'attends en retour que les émetteurs de chèques-cadeaux fassent un geste en faveur du commerce de proximité. Les grands émetteurs vont travailler pour permettre à plus de commerces de proximité de profiter également de leurs titres-cadeaux » a en outre déclaré Bruno Le Maire. Les employeurs offrant ce type de chèques à leurs salariés bénéficient ainsi d'une exonération de charges sociales tant qu'ils ne dépassent pas ce nouveau plafond. Bercy avait envisagé un plafond à 500 euros mais a finalement opté pour le doublement du plafond actuel et a bien précisé qu'il s'agit d'une mesure temporaire.Les chèques-cadeaux sont émis par différentes firmes comme Cadhoc, Sodexo, Amazon, Fnac Darty ou encore Kadéos. Ils peuvent être utilisés dans diverses enseignes dont les listes sont indiquées sur les sites concernés. Cadhoc, par exemple, propose des chèques-cadeaux à utiliser auprès de Kiabi, Alain Afflelou, Bazarland, La Grande Récré, Bébé 9, Mango, Nature et Découvertes ou encore Galeries Lafayette. Ils peuvent être utilisés en ligne et/ou en magasin au moment du paiement. En 2018, le montant des chèques-cadeaux offerts par les entreprises était en moyenne de 166 euros contre 169 euros en 2019.