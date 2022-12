Découvrez les villes où l’on peut espérer louer les plus grands appartements

Un ménage de deux personnes touchant le revenu médian peut louer 77 m² en moyenne en France. Mais selon la ville choisie, cette surface varie de 36 à 93 m².

Les turbulences que traverse actuellement le marché immobilier ont poussé les observateurs à s’interroger sur les capacités de financement des acheteurs ou sur les aptitudes des vendeurs à ajuster leur prix. Mais qu’en est-il des locataires ? Plusieurs études montrent que leur situation pourrait se faire plus difficile, notamment avec des risques de pénurie de l’offre, entre bailleurs découragés qui vendent leurs biens et candidats à l’accession à la propriété restant locataires car ils n’obtiennent pas de prêts. Le portail de petites annonces SeLoger s’est penché sur un autre aspect de la question: le pouvoir locatif, à savoir la surface que peut louer un ménage de deux personnes disposant du revenu médian.

Première surprise de cette étude: ce pouvoir locatif serait au plus haut depuis 20 ans pour culminer à 77 m². Une affirmation que les 42,5% de locataires que compte le pays auront peut-être du mal à croire. Toujours est-il que l’étude de SeLoger note que, malgré ce point haut et un gain de 9 m² louables depuis 2014, la période de progression régulière semble derrière nous. «Le pouvoir locatif moyen connaît une évolution bien moins forte depuis 1 an (+0,8%) et stagne autour de 77 m²» , souligne ainsi Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de SeLoger. S’il est trop tôt pour en déduire que ce pouvoir locatif risque d’amorcer une baisse, plusieurs indicateurs pointent dans cette direction.

La plupart des observatoires enregistrent une demande de location en hausse et des stocks disponibles à la baisse (-9,8% en un an pour SeLoger). Et il convient également de rappeler que la proportion de locataires en France est relativement importante. À 42,5%, elle est certes inférieure à celle de l’Allemagne (48,5%) mais reste sensiblement supérieure à la moyenne européenne (30,8%). Tout cela pourrait créer une tension à la hausse sur les loyers, d’autant que l’IRL (indice de référence des loyers) est à la hausse même s’il est plafonné à +3,5% jusqu’à l’an prochain. Et si l’inflation est bien là, les hausses de salaires ne suivent pas pour l’instant, tout cela risque de faire baisser le pouvoir locatif de certains Français.

7 villes au-dessus de la moyenne

Pour l’instant, les écarts entre villes restent très importants et contrairement à ce que l’on peut imaginer ce n’est pas à Paris mais à Roubaix que la situation est la pire. Un ménage médian ne peut y espérer que 36 m² contre 46 m² à Paris et 50 m² à Nice. À l’inverse, Quimper, Le Mans et Bourges sont à privilégier pour ceux qui apprécient les grands logements sans pour autant disposer de grands moyens. Avec 93 m², 85 m² et 84 m², on peut s’y loger dans de meilleures conditions que la moyenne du pays. Limoges, Brest, Dijon et Pau complètent la série des villes qui en donnent plus que la moyenne française.