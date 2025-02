Découvrez les fonctionnalités de la plateforme Mes Points Permis / iStock.com - Vitalii Petrushenko

Consultation du solde de points

L'une des principales fonctionnalités de "Mes Points Permis" est la consultation gratuite du solde de points du permis de conduire. Les conducteurs peuvent ainsi connaître le nombre de points restants sur leur permis, ainsi que l'historique des pertes et récupérations de points sur une période de dix ans. De plus, la plateforme offre un calendrier prévisionnel de restitution automatique des points perdus, sous réserve de l'absence de nouvelles infractions.

Téléchargement du relevé d'information intégral (RII)

Depuis mai 2024, les usagers ont la possibilité de télécharger leur relevé d'information intégral (RII) via "Mes Points Permis", à condition de se connecter via FranceConnect. Le RII contient des informations détaillées sur le permis de conduire, telles que le nombre de points restants, la validité du permis, les infractions commises, les visites médicales effectuées et les stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis. Ce document est certifié par un code-barres 2D-Doc depuis juin 2023, garantissant l'authenticité des informations qu'il contient.

Attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS)

À partir de décembre 2024, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à la plateforme : la possibilité de télécharger une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS). Ce document remplace le relevé d'information restreint (RIR) et atteste de la validité du permis de conduire, des catégories de véhicules que le titulaire est autorisé à conduire, ainsi que des éventuels aménagements ou restrictions. L'ADCS est valable pendant quatre mois et peut être présentée sous format papier ou numérique. Elle est particulièrement utile dans les situations suivantes : Justification des droits à conduire auprès d'un employeur, d'un assureur ou d'un loueur de véhicules . En cas de perte ou de vol du permis de conduire, en attendant la réception d'un duplicata ; Création du permis de conduire dématérialisé sur l'application France Identité.

Accès à la plateforme

Pour accéder à "Mes Points Permis", les conducteurs peuvent se connecter de deux manières : Via FranceConnect : Ce mode de connexion est recommandé car il offre un accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme, y compris le téléchargement du RII ; Création d'un compte spécifique : Les usagers peuvent également créer un compte directement sur la plateforme en utilisant leur adresse e-mail et un mot de passe. Dans les deux cas, il est nécessaire de disposer de son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH), composé de 5 à 19 caractères, que l'on peut trouver sur le permis de conduire, l'attestation d'inscription émise par l'ANTS, le livret numérique, l'ADCS ou les lettres reçues informant de la perte ou de la récupération de points.

Limites et précautions

Il est important de noter que "Mes Points Permis" est directement connecté au Système National des Permis de Conduire (SNPC). Par conséquent, il peut y avoir un délai entre la date de l'infraction et l'enregistrement de la perte de points dans le système. De même, la réattribution de points après un stage de sensibilisation à la sécurité routière peut prendre un certain temps avant d'apparaître sur la plateforme. Cependant, la réattribution automatique de points après une période sans infractions est affichée sans délai.