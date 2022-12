Découvrez l’incroyable chantier de ce chalet hors normes à La Clusaz

Installé sur un terrain très pentu, la construction de cette luxueuse bâtisse de 300m² a nécessité de gros moyens. Une réalisation qui a décroché un premier prix lors du Challenge de l’habitat 2023.

C’est ce que l’on appelle une réalisation remarquable. C’est d’ailleurs dans cette catégorie que ce chalet des Aravis a décroché un premier prix lors du Challenge de l’habitat innovant 2023 qui s’est tenu en novembre dernier. Derrière son aspect quasiment ordinaire, s’intégrant parfaitement à l’environnement de la station de La Clusaz où elle est installée, cette bâtisse de près de 300 m² cache bon nombre de défis que ses constructeurs ont dû relever. Les 400 adhérents du Pôle Habitat FFB (syndicat professionnel regroupant des constructeurs de maison, promoteurs, rénovateurs et aménageurs fonciers) qui votaient pour départager les projets de cette catégorie reine ne se sont pas trompés en lui accordant une médaille d’or.

C’est la société Eden Home Montagne qui en a fait sa première œuvre. Car si cette filiale de création de chalets haut de gamme n’a été créée qu’en 2021, elle s’est chargée de cette réalisation idéale pour en faire sa carte de visite. Après le rachat d’un charpentier local à La Clusaz, la société a donc décroché cette commande pour le compte d’une famille recomposée qui a nécessité pas moins de 8 mois d’études et d’échanges afin de mûrir cette réalisation dont l’architecte est Céline Rocipon.

Budget de construction: 1,63 million d’euros

Il faut bien garder à l’esprit que la parcelle de 700 m² devant recevoir la maison affiche une pente moyenne de 45%. Il a notamment fallu fournir un lourd travail de terrassement préparatoire et des calculs de structure poussés débouchant sur la mise en place d’une paroi clouée provisoire. Et pour bénéficier d’une confortable surface habitable, il a évidemment fallu jouer sur la hauteur, avec pas moins de quatre niveaux offrant des vues panoramiques sur la station. Selon les propos du constructeur, les attentes du client visaient à allier modernité, technicité et design. Il s’agissait de créer une ambiance chaleureuse avec des prestations de haut niveau mais sans rien de tapageur.

Il faut bien admettre que le cahier des charges semble parfaitement rempli avec ce chalet somme toute assez discret qui ne dépareille en rien avec ses voisins. Et pourtant, il a fallu créer deux niveaux en sous-sol, une voie de circulation souterraine (vaste garage deux places), sans oublier une piscine intérieure avec nage à contre-courant et un jacuzzi. Évidemment, toute cette technicité a pu être mise en œuvre grâce à un budget de construction lui aussi hors normes: 5488 € TTC/m². Ce qui ramène le prix de vente (hors foncier) de ce projet à 1,63 million d’euros.