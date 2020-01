Découvrez l'appartement à vendre dans cette villa signée Le Corbusier

EN IMAGES - Classée monument historique, la villa Stein a été divisée en appartements. Un logement de 116 m² y est proposé pour 1,2 million d'euros.

Non loin de la célèbre villa Savoye de Poissy (Yvelines), Le Corbusier avait créé un an auparavant (en 1927) la villa Stein à Vaucresson (Hauts de Seine). Considérée comme un chef-d'œuvre de la période puriste de l'architecte, avec son harmonie issue de formes simples et épurées, cette réalisation a été classée au titre des Monuments historiques en 2017. L'édifice avait été divisé dans les années 60 en une copropriété comprenant actuellement 5 lots.

L'un d'entre eux, un appartement de 116 m² avec trois chambres, réaménagé par l'architecte Aurélie Berthet, est actuellement proposé à la vente par le réseau Architecture de collection moyennant 1,2 million d'euros. L'ensemble se complète d'une terrasse de 28 m² donnant sur le vaste parc verdoyant de la maison. Aujourd'hui appelée «Les Terrasses», la villa se situe dans un quartier résidentiel calme de Vaucresson et profite de la proximité du bois de Saint-Cucufa, du parc et du golf de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Ce bâtiment fait partie de la trentaine de villas créées par l'architecte dans les années 20 pour une clientèle bourgeoise sensible à «l'esprit moderne». On en trouve plusieurs dans les Hauts-de-Seine comme la villa Besnus (1922) également à Vaucresson ou la Maison Cook (1927) à Boulogne. La particularité de la villa Stein, c'est qu'elle avait été créée pour deux familles: d'un côté, un couple de collectionneurs, Michaël et Sarah Stein, et de l'autre Gabrielle de Monzie. En dehors des chambres, les pièces étaient communes aux deux familles et aménagées dans un esprit de convivialité.

On retrouve dans cette villa les éléments incontournables de l'architecture moderne selon Le Corbusier: le plan libre (des poteaux porteurs permettent d'installer librement ses cloisons en l'absence de murs porteurs), la façade libre (grâce au plan libre, il est possible de multiplier les ouvertures vitrées), le toit terrasse ou encore les baies vitrées en bandeau. Ces panneaux vitrés horizontaux et rectangulaires dont un pan coulisse le long de l'autre, offrent un maximum de clarté à toutes les pièces de la maison. Il lui manque simplement la structure sur pilotis, conçue à l'origine pour circuler en voiture sous la maison et rentrer directement chez soi.