Découvrez comment cet immeuble a été déplacé grâce à 700 savonnettes

Au Canada, cet ancien hôtel pesant 220 tonnes a été déplacé de 9 mètres grâce à une remorqueuse, deux pelleteuses mais surtout 700 savonnettes.

En Amérique du Nord, déplacer des bâtiments entiers est une pratique assez courante. Certaines constructions sont ainsi tirées par d’immenses camions , et parfois elles quittent même leur emplacement d’origine sur des péniches, comme c’est le cas à Seattle . À Halifax (Nouvelle-Écosse, une province maritime à l’est du Canada), cette prouesse a été réalisée grâce à une technique bien plus simple. Il s’agissait alors de faire bouger les 220 tonnes d’un ancien hôtel qui avait été transformé en appartements, avant d’être voué à la démolition en 2018. Mais un promoteur a alors racheté les lieux avec l’idée de restaurer le bâtiment... mais en le réimplantant plus loin, à proximité d’un autre programme résidentiel.

C’est là qu’entre en jeu la société S. Rushton Construction, une entreprise de Nouvelle-Écosse spécialisée dans le déplacement de maisons. Dans un post Facebook illustré d’une vidéo (voir ci-dessous) , elle explique comment le premier «voyage» de cette bâtisse vieille de près de deux siècles s’est passé tout en douceur après des semaines de préparation. Le déplacement sur près de 9 mètres a nécessité une remorqueuse et deux pelleteuses mais surtout 700 savonnettes. Le patron, Sheldon Rushton, avait une idée très précise du produit qu’il lui fallait car il a chargé son épouse de lui dénicher à travers la ville des centaines de savon de la marque Ivory, le plus moelleux, celui qui sécherait le moins selon lui.

Déplacé avec du liquide vaisselle

Quatre jours et 15 boutiques ont été nécessaires pour mener à bien cette mission, comme Sheldon Rushton l’a confié au Washington Post . Il a fallu ensuite soulever légèrement le bâtiment posé sur des poutrelles d’acier, grâce à des vérins. Le savon a ensuite été placé sous les poutrelles et laissé quelques heures jusqu’à ce qu’il soit bien écrasé, rendant les poutrelles glissantes. C’est alors que les engins de chantiers sont entrés en action et que l’équipe d’une dizaine de personnes a pu mener à bien le déplacement, avant d’emporter chez eux les 25 savons qui n’ont pas été utilisés. Mais le voyage du bâtiment Elmwood ne s’arrêtera pas là. À terme, il doit encore bouger de 300 mètres. À noter que cette technique glissante n’en est pas à ses débuts puisque S. Rushton l’utilise régulièrement avec parfois seulement quelques dizaines de savons pour des maisons standards. Aux États-Unis, dans l’Utah, un pont a été récemment déplacé, quant à lui avec du liquide vaisselle .