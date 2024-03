Découvrez comment acheter cette maison pour 1 euro

(Crédits photo : Unsplash - Victor Grabarczyk )

DOCUMENT - Après le succès de sa première opération, la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) lance une deuxième vente de maison à 1 euro. Voici les modalités pour espérer la décrocher.

Côté marketing, c'est une formule gagnante: la maison à 1 euro fait toujours rêver. Plus que jamais, à un moment où les taux de crédit restent élevés compliquant ou rendant impossible l'accession à la propriété pour un grand nombre de Français. Après le succès d'une première opération sur une maison de 90 m² cédée à un couple avec deux enfants , la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) vient de lancer les démarches pour une deuxième aubaine du même type. Comme le résume la commune dans un document mis en ligne sur son site (voir ci-dessous) : «Le bien est propriété de la commune et est cédé à l'euro symbolique. En contrepartie, l'acquéreur s'engage à réaliser des travaux de réhabilitation selon un cahier des charges et un calendrier prédéterminé par la collectivité.» Une politique développée actuellement par plusieurs communes en France comme à l'étranger pour mêler attractivité du territoire, arrivée de nouveaux habitants et entretien du patrimoine bâti.

En l'occurrence, les personnes intéressées pourront déposer un dossier de candidature entre le 1er avril et le 15 juin avec la possibilité de visiter les lieus du 15 mai au 15 juin. Le choix définitif de l'acquéreur sera validé par le conseil municipal en septembre avant la signature d'une promesse de vente en octobre. Le bien concerné est une maison de 77 m² située au 13, rue Cordier en plein cœur de la petite cité du Cher , et répartie sur deux niveaux. Côté espaces extérieurs, il faudra se contenter d'une cour de 13 m². Notons que si les candidats ne sont soumis à aucune condition de ressources, ils ne peuvent pas avoir été propriétaire de leur résidence principale depuis plus de deux ans.

S'engager à y vivre 10 ans

Par ailleurs, il faudra notamment s'engager à respecter toute une série de délais pour tenir le calendrier des travaux à effectuer dans la maison. Plus étonnant: si toutes les opérations de ce type s'accompagnent d'une obligation de faire des lieux sa résidence principale, l'engagement de durée minimale d'occupation des lieux est longue: 10 ans, soit plus que la durée moyenne des Français qui achètent leur logement. À titre d'exemple, la commune fournit dans son dossier une proposition d'aménagement de la maison, visant notamment à transformer l'actuel garage en pièce à vivre. Une opération qu'elle chiffre à près de 130.000 euros. Évidemment, après avoir déboursé le premier euro d'acquisition, les heureux futurs propriétaires devront se préparer à prévoir un budget plus substantiel pour rendre les lieux habitables.