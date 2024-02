Découvrez cette maison transformée en terrain de jeu et de voyage

À Montréal, des architectes ont fait d’une maison sombre un espace ludique et lumineux répondant aux attentes de clients à la recherche d’un lieu qui invite au voyage et réveille l’enfant qui sommeille en nous.

Un sacré défi d’architecte. Alors qu’ils étaient en quête d’un changement de vie avec à la clé un tour du monde en bateau avec leurs deux enfants, ce couple de Montréal a finalement préféré investir dans une maison du quartier du Plateau-Mont-Royal. Mais pas question d’abandonner tous leurs rêves pour autant. En s’adressant au cabinet Indee Design, une agence montréalaise de design d’intérieur, ils comptent sur ce studio créé par Florence Charron pour transformer leur acquisition en un lieu qui invite au voyage et au jeu.

Tout en conservant la structure de cette bâtisse traditionnelle avec ses murs en brique et ses poutres, les transformations effectuées sont importantes. Il s’agit notamment de faire rentrer un maximum de lumière dans cette maison plutôt sombre. Cela passe notamment par la création d’un puits de lumière pour un apport d’éclairage naturel tout au long de la journée. La circulation est aussi totalement revue avec le déplacement de l’escalier au centre et l’idée, inspirée des riads marocains, que le salon doit être central et desservir les pièces tout autour.

Toboggan et balançoires

Ces bases étant posées, Florence Charron mise sur la transparence pour diffuser la lumière. C’est ainsi qu’elle opte pour des parois en acier perforé pour les escaliers ou encore des filets de catamaran . Ces derniers installés non loin de la chambre des enfants illustrent bien la double thématique du voyage et du jeu. Et si le mur d’escalade installé sur les parois de la chambre des enfants s’adresse plus directement à eux, le toboggan reliant les deux niveaux tout comme les balançoires du rez-de-chaussée ou le filet du premier étage séduisent les grands comme les petits.

Au-delà de cette approche ludique, les architectes ont également fait un travail rigoureux sur la géométrie et les alignements, ce qui n’est pas pour déplaire au propriétaire, ingénieur. Une attention qui se ressent pour la cage d’escalier mais aussi pour le toboggan dont la largeur est exactement calée sur celle du plan de travail de la cuisine par-dessus lequel il passe. Quant au choix des matériaux, il fait la part belle à un acier bleu marine foncé dont la couleur varie au fil de la journée et de la luminosité, et à des bois clairs tels que l’érable qui ponctue les espaces de vie. Une réalisation qui a décroché plusieurs prix de design au Canada.