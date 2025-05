Découvrez 5 maisons qui ne ressemblent pas du tout à des maisons

L’une de ces maisons a une forme de fantôme, une autre évoque un tunnel quand une troisième ressemble à une cage à oiseaux. Découvrez ces drôles d’habitations, plus qu’atypiques.

Une maison restaurant aux allures de fantôme au Japon

Au Japon, Junya Ishigami a construit une bâtisse qui ressemble plus à un fantôme qu’à une maison . Elle a été construite en creusant des trous dans le sol puis en coulant du béton dans les trous. Les trous font office de puits de lumière. La terre aux alentours a été retirée pour donner vie à la forme étonnante de la maison. Le bâtiment a ensuite été recouvert de boue. Initialement, la boue devait être lavée après l’excavation du site mais Junya Ishigami a décidé de la laisser. Elle agit comme une couverture. Pour éviter que la boue ne soit emportée par le lavage, elle a été « durcie en utilisant une méthode japonaise de réparation des murs en terre », a expliqué Ishigami au site Dezeen . La maison comprend également une partie restaurant. Les clients s’assoient sur des tabourets de bar dans un îlot en béton et lorsque le restaurant ferme ses portes, la salle à manger devient une salle familiale pour les enfants du propriétaire qui font leurs devoirs ici. Cette bâtisse originale est peu visible depuis l’extérieur étant abaissée sous le niveau du sol.

Une maison tunnel en Inde

The Wild House, conçue par Earthscape Studio, ressemble à une grotte plus qu’à une maison. La structure est autoportante, sans colonnes ni poutres. On se demande où est l’entrée de la maison. Les fenêtres presque enfoncées dans le sol ont l’apparence de boîte aux lettres. La coque de la maison en plâtre à la chaux, connu sous le nom de thappi, se confond avec l’environnement. Sa couleur, semblable à celle de la terre, donne l’impression que l’édifice est naturel. L’intérieur du tunnel est revêtu de plâtre de boue. Les lits et les meubles sont fabriqués en pierre locale et en chutes de bois, renforçant la proximité avec la nature.

Une maison aux drôles d’étages en Espagne

La maison Sabater n’est pas composée d’étages empilés les uns sur les autres mais d’étages en zigzags, entre les arbres alentour. Ainsi, elle ne donne pas l’impression de dominer le paysage par une hauteur écrasante mais au contraire de se fondre dans le paysage, en s’aplatissant. L’architecture très épurée de l’édifice conçu par Fran Silvestre Arquitectos, tout en blanc, ne choque pas dans le paysage verdoyant. Sabater House a été conçue pour un client qui souhaitait une maison pour accueillir sa grande famille tout en assurant « suffisamment d’indépendance pour garantir l’intimité de tous les membres de la famille ». Chaque étage a sa fonctionnalité : celui le plus élevé correspond à la zone nuit avec ses 5 chambres et salles de bains et offre une vue mer, au-dessus de la cime des arbres. Les étages intermédiaires comprennent une cuisine ouverte, une salle à manger et un salon avec des baies vitrées. La vue change ici : c’est le jardin et la piscine qui s’offrent aux spectateurs. Au niveau inférieur se trouvent le bassin de la piscine, une cave à vin, des espaces de rangement et des couchages supplémentaires.

Une maison de verre au Vietnam

Ce n’est pas un ascenseur qui est en verre comme dans Charlie et la Chocolaterie mais la maison entière qui est de verre ici . La maison est composée de plusieurs blocs, tous recouverts de vignes tentaculaires. Les toits sont accessibles via des échelles fixes. Ainsi, les propriétaires ont la sensation de gravir une montagne jusqu’à son sommet. Les blocs, toute en transparence, sont dépourvus de cloisons intérieures et de murs massifs, offrant une vue sur tous les espaces. La verdure vient quand même garantir une certaine intimité aux habitants. Une demeure en symbiose totale avec la nature. Les propriétaires partagent la maison avec les oiseaux et les papillons. Ils souhaitaient un seul étage et de multiples espaces extérieurs.

Une maison en porte-à-faux au bord d’une falaise sur la côte chilienne.

Ce n’est pas à flanc de coteau que cette propriété a été construite mais au bord de la falaise. telle une cage à oiseaux, avec son treillis en bois rouge vif, elle comprend de multiples percées qui offrent des vues à ciel ouvert, une série de rectangles concentriques. Cette maison donne la sensation de vivre en intérieur et en extérieur en même temps. La forêt est sa seule protection, le seul élément qui masque la demeure des regards extérieurs et qui la protège du vent et de la pluie. La propriété offre une grande transparence avec des murs intérieurs et extérieurs tout en verre.