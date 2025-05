Maisons de vacances : l’achat séduit de moins en moins, contrairement à la location

La baisse des achats de résidences secondaires s’explique notamment par la hausse des prix de l’immobilier et des taux de crédit. Illustration. (Engin_Akyurt / Pixabay)

L’achat d’une résidence secondaire pour les vacances, cette fameuse « maison de campagne » de famille, appartiendrait désormais au passé. De plus en plus de Français préféreraient ainsi la location, comme le rapporte Capital sur la base d’une tendance observée depuis 2024 par Gens de Confiance, une plateforme spécialisée dans la vente et la location de résidences secondaires. La faute, essentiellement, à un contexte économique défavorable qui a déséquilibré cet investissement.

Entre crédit et taxes

« Autrefois synonyme de réussite et de placement patrimonial, l’acquisition d’une résidence secondaire s’est transformée aujourd’hui en une équation financière de plus en plus difficile à résoudre » , a détaillé Expertimo. L’entreprise a mis en avant la hausse de 40 % des prix de l’immobilier en dix ans, mais aussi les taux de crédit, encore supérieurs à 3 %, alors qu’ils étaient inférieurs à 1 % en 2022, ce qui permettait d’allonger la durée de crédit.

Ces maisons de campagne et autres villas de bord de mer n’attirent plus car les zones dans lesquelles elles sont situées font souvent l’objet de réglementations particulières. « De nombreuses stations balnéaires, comme Biarritz et Saint-Malo, restreignent les possibilités de locations saisonnières » , a indiqué Grégory Beurrier, président d’Expertimo. Du reste, dans les 4.000 communes appartenant aux zones tendues, la taxe d’habitation, qui reste due pour les résidences secondaires, peut être majorée jusqu’à 60 %.

Location : plusieurs avantages

À tout cela, s’ajoute d’autres charges, et surtout l’entretien d’une résidence secondaire à l’année, sans oublier les risques de cambriolage ou de squat contre lesquels il faut se prémunir. Des contraintes qui ont fini par décourager certaines familles.

Attention cependant car, comme évoqué précédemment, certaines stations balnéaires limitent les locations saisonnières pour privilégier les locations à l’année. Mais, en tant que locataire à l’année d’une résidence secondaire, on se retrouve à devoir payer la taxe d’habitation. Du reste, ce type de location représente un coût non négligeable. Selon Gens de Confiance, elles coûtent en moyenne 3.650 euros pour deux semaines. Le prix de la tranquillité, mais aussi de la flexibilité, puisqu’une location offre la possibilité de partir chaque année dans une région différente.