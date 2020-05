Déconfinement : Les diagnostics immobiliers seront possibles même si le logement est occupé

Les opérations de diagnostics immobiliers obligatoires avant de vendre un bien avaient été suspendues pour des raisons sanitaires lorsque le logement était occupé. Depuis le 4 mai, des professionnels du secteur peuvent à nouveau réaliser ces évaluations techniques en respectant certaines précautions. Les habitants du logement doivent eux aussi se plier aux règles sanitaires d'usage.

Depuis le lundi 4 mai, le diagnostic obligatoire en vue de vendre un bien immobilier est à nouveau possible dans une habitation occupée. L'opération n'était plus autorisée à cause des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus. Sauf rare exception, l'évaluation ne pouvait avoir lieu que dans des appartements ou des maisons « totalement libérés », rappelle Capital.

Un guide et deux fiches

Les spécialistes adhérant à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers de la Fnaim (CDI-Fnaim) ont cependant décidé de ne pas attendre le début du déconfinement progressif fixé au 11 mai. Ils se disent prêts à intervenir dès maintenant mais en respectant scrupuleusement des règles destinées à limiter les risques de propagation du Covid-19 lors du diagnostic. Pour cela, un guide des bonnes pratiques à adopter lors des interventions a été mis au point par la CDI-Fnaim afin d'indiquer comment intervenir dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Le document sera prochainement complété par deux fiches pratiques à destination respectivement des syndics de copropriété et des occupants d'un logement. Les professionnels du diagnostic immobilier apporteront leur propre matériel de protection et de prévention lors de leur intervention. Ils seront notamment munis de gel hydroalcoolique, d'un masque et de désinfectant.

Ventilation et masques

Les personnes vivant dans l'habitation à évaluer devront quant à elle être porteuses d'un masque et avoir fortement aéré le logement avant l'arrivée des diagnostiqueurs. L'ensemble des individus présents dans les lieux à examiner devront respecter les gestes barrières et les précautions de distanciation. Il est aussi demandé de laisser aux intervenants un accès à l'eau courante.

Les professionnels ont pour instruction de ne pas effectuer leur diagnostic si l'occupant du logement concerné refuse de porter un masque. La reprise des visites techniques avant même le 11 mai n'effraie pas Thierry Marchand, représentant auprès de la CDI-Fnaim, puisque les conditions auraient été similaires après cette date. Or « A la fin du confinement, nous serons bien obligés de nous déplacer dans des domiciles occupés pour que les habitants puissent déménager », a-t-il expliqué auprès de Capital.