Déclaration impôts 2023 : la mécanique avantageuse du «déficit foncier»

Vous pourrez imputer votre déficit foncier sur vos autres revenus.(© iStockphoto)

Vos loyers de 2022 sont imposés sous déduction d’un abattement de 30% ou de vos charges réelles. Mais, le cas échéant, vous pouvez imputer votre déficit foncier sur vos autres revenus.

Revenus à déclarer

Les loyers tirés de vos biens immobiliers donnés en location vides (ni meublés ni équipés) sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

Peu importe la nature des biens loués (maison, appartement, bureau, magasin…)

Peu importe également que vous soyez propriétaire en direct ou par l’intermédiaire d’une société immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés dont vous êtes associé (une SCI ou une SCPI, par exemple).

Vous devez déclarer tous les loyers encaissés en 2022 pour leur montant brut (hors charges), même s’il s’agit d’arriérés se rapportant à une année antérieure ou d’avances à valoir sur une année à venir.

Vous devez également déclarer les suppléments perçus en plus du loyer (droit d’entrée, pas-deporte, indemnités d’occupation…), certains revenus accessoires (les revenus issus de la location d’un droit d’affichage, d’un droit de pêche ou de chasse, d’un droit d’exploitation d’une carrière, etc.), les dépenses mises à la charge des locataires en vertu d’une clause du bail (des travaux valorisant le bien loué, par exemple), ainsi que la valeur locative des biens non destinés à l’habitation (des locaux professionnels, par exemple) dont vous conservez la jouissance.

L'info en plus : seuls les loyers issus des biens immobiliers composant votre patrimoine privé